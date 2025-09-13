13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 21-й минуте счет стал 1:0 в пользу горняков. Пенальти для гостей реализовал Артем Бондаренко.

Рефери назначил пенальти после того, как Александр Мартынюк сбил в своей штрафной Алиссона Сантану.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер забил в ворота Металлиста 1925