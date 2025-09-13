ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер забил в ворота Металлиста 1925
Артем Бондаренко реализовал 11-метровый на 21-й минуте матча 5-го тура УПЛ
13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.
Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 21-й минуте счет стал 1:0 в пользу горняков. Пенальти для гостей реализовал Артем Бондаренко.
Рефери назначил пенальти после того, как Александр Мартынюк сбил в своей штрафной Алиссона Сантану.
❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер забил в ворота Металлиста 1925
🎯 Точний удар Артема Бондаренка в кут ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 13, 2025
🧡 «Шахтар» попереду в Житомирі – 1:0 👏#Shakhtar #Металіст1925Шахтар pic.twitter.com/l4MjLqU7XV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию
«Пивоварам» впервые в своей истории удалось отобрать очки в киевском дерби
Просто пеналя дали видео.
Бо не было пеналя , но его назначили