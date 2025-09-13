Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер забил в ворота Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 18:32 | Обновлено 13 сентября 2025, 18:38
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер забил в ворота Металлиста 1925

Артем Бондаренко реализовал 11-метровый на 21-й минуте матча 5-го тура УПЛ

ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер забил в ворота Металлиста 1925
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте счет стал 1:0 в пользу горняков. Пенальти для гостей реализовал Артем Бондаренко.

Рефери назначил пенальти после того, как Александр Мартынюк сбил в своей штрафной Алиссона Сантану.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер забил в ворота Металлиста 1925

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
vbrjkf
Драні кроти! Арбітр намалював пеналь з нічого, навіть не подивився ВАР. Ганьба! Виключив трансляцію, дивитись  противно
Ответить
+2
avk2307
Даже тут не опубликовали за що.
Просто пеналя дали видео.
Бо не было пеналя , но его назначили
Ответить
+1
