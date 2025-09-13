Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартулович и Туран назвали составы на матч УПЛ Металлист 1925 – Шахтер
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:36
562
0

Бартулович и Туран назвали составы на матч УПЛ Металлист 1925 – Шахтер

Поединок пятого тура чемпионата Украины начнется 13 сентября в 18:00 по Киеву

13 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:36
562
0
Бартулович и Туран назвали составы на матч УПЛ Металлист 1925 – Шахтер
Коллаж Sport.ua

13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Поединок состоится на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Младен Бартулович и Арда Туран назвали стартовые составы своих подопечных.

За четыре матча подопечные Турана набрали 10 очков из 12 возможных. У коллектива Бартуловича 7 пунктов.

Бартулович и Туран назвали составы на матч УПЛ Металлист 1925 – Шахтер

Старта Шахтера: Ризник, Кауан Элиас, Бондаренко, Педринью, Очеретько, Марлон, Алиссон, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус.

Запасные: Фесюн, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Невертон, Изаки, Глущенко, Цуканов, Назарина, Лукас, Мейреллиш.

Старта Металлиста 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжный, Гаджиев, Калитвинцев, Литвиненко, Рашица, Итодо.

Запасные: Мозиль, Проценко, Капинус, Салюк, Снурницын, Ари Мура, Чурко, Антюх, Когут, Король, Панченко, Мба.

По теме:
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Осечка Колоса-2 и победа Буковины-2. Результаты 8-го тура Второй лиги
ФОТО. Это случилось. Форвард Бленуце дебютировал за Динамо, фаны освистали
стартовые составы Младен Бартулович Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер Донецк Металлист 1925 - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13 сентября 2025, 17:26 0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26

Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13 сентября 2025, 17:01 44
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13.09.2025, 08:15
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12.09.2025, 20:23
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
11.09.2025, 19:21 3
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 75
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем