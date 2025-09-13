13 сентября состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Поединок состоится на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Наставники команд Младен Бартулович и Арда Туран назвали стартовые составы своих подопечных.

За четыре матча подопечные Турана набрали 10 очков из 12 возможных. У коллектива Бартуловича 7 пунктов.

Бартулович и Туран назвали составы на матч УПЛ Металлист 1925 – Шахтер

Старта Шахтера: Ризник, Кауан Элиас, Бондаренко, Педринью, Очеретько, Марлон, Алиссон, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус.

Запасные: Фесюн, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Невертон, Изаки, Глущенко, Цуканов, Назарина, Лукас, Мейреллиш.

Старта Металлиста 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжный, Гаджиев, Калитвинцев, Литвиненко, Рашица, Итодо.

Запасные: Мозиль, Проценко, Капинус, Салюк, Снурницын, Ари Мура, Чурко, Антюх, Когут, Король, Панченко, Мба.