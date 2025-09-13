Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реабилитолог сборной Польши помогает украинцу после травмы
Польша
13 сентября 2025, 16:37 | Обновлено 13 сентября 2025, 16:38
178
0

Реабилитолог сборной Польши помогает украинцу после травмы

Осеннюю часть сезона «Ракув» сыграет без Кочергина

13 сентября 2025, 16:37 | Обновлено 13 сентября 2025, 16:38
178
0
Реабилитолог сборной Польши помогает украинцу после травмы
ФК Ракув. Владислав Кочергин

В июне один из украинских легионеров, выступающих в «Экстраклясе чемпионата Польши», Владислав Кочергин, получил тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки и мениска. Нападающий Ракува перенес операцию, после которой начался длительный курс реабилитации. Он проходит в соседней стране.

«Восстановление идет по плану», – сообщил в общении с корреспондентом Sport.ua Кочергин. – «Восстанавливаюсь с помощью реабилитолога сборной Польши в одной из клиник Познани. В этом процессе прошло всего два с половиной месяца, а в целом восстановительный период в подобных случаях составляет от 8 до 12 месяцев».

Из-за травмы, которую 29-летний украинский футболист получил на тренировке, осеннюю часть сезона-2025/26 он вынужден будет пропустить.

«Ракув» без Владислава Кочергина пробился в основной раунд Лиги конференций.

По теме:
Усиление Черноморца. Известный форвард готов играть
Ребус для Кучера. Лазарет Черноморца пополнился еще двумя игроками
Известно, чем вызваны изменения на тренерском мостике Феникса-Мариуполя
чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Владислав Кочергин травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13 сентября 2025, 00:14 11
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте

У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13 сентября 2025, 17:26 0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 17:01
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Футбол | 12.09.2025, 19:48
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
11.09.2025, 19:21 3
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 75
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем