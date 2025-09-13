Реабилитолог сборной Польши помогает украинцу после травмы

В июне один из украинских легионеров, выступающих в «Экстраклясе чемпионата Польши», Владислав Кочергин, получил тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки и мениска. Нападающий Ракува перенес операцию, после которой начался длительный курс реабилитации. Он проходит в соседней стране.

«Восстановление идет по плану», – сообщил в общении с корреспондентом Sport.ua Кочергин. – «Восстанавливаюсь с помощью реабилитолога сборной Польши в одной из клиник Познани. В этом процессе прошло всего два с половиной месяца, а в целом восстановительный период в подобных случаях составляет от 8 до 12 месяцев».

Из-за травмы, которую 29-летний украинский футболист получил на тренировке, осеннюю часть сезона-2025/26 он вынужден будет пропустить.

«Ракув» без Владислава Кочергина пробился в основной раунд Лиги конференций.