Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 сентября
Другие новости
13 сентября 2025, 11:38 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 сентября 2025, 11:38 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Арсенал – Ноттингем

Ggbet 1.40 – 5.17 – 8.50

15:30 Оболонь – Динамо Киев

Ggbet 14.50 – 5.80 – 1.26

17:15 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Ggbet 5.79 – 4.44 – 1.62

18:00 Металлист 1925 – Шахтер Донецк

Ggbet 12.00 – 5.15 – 1.33

22:00 Брентфорд – Челси

Ggbet 4.11 – 3.84

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
Футбол | 13 сентября 2025, 11:05 0
«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику

Полузащитник сборной Украины провел первый поединок после перехода в лиссабонский клуб

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2025, 04:02 6
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины

Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме

Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.09.2025, 07:15
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13.09.2025, 08:15
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12.09.2025, 20:23
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 1
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
11.09.2025, 10:26 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем