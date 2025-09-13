СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 сентября

В субботу, 13 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Арсенал – Ноттингем

1.40 – 5.17 – 8.50

15:30 Оболонь – Динамо Киев

14.50 – 5.80 – 1.26

17:15 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

5.79 – 4.44 – 1.62

18:00 Металлист 1925 – Шахтер Донецк

12.00 – 5.15 – 1.33

22:00 Брентфорд – Челси

4.11 – 3.84

