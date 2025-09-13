СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 сентября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 13 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Арсенал – Ноттингем
15:30 Оболонь – Динамо Киев
17:15 Реал Сосьедад – Реал Мадрид
18:00 Металлист 1925 – Шахтер Донецк
22:00 Брентфорд – Челси
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины провел первый поединок после перехода в лиссабонский клуб
Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме