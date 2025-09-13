Динамо: «Игрок напуган из-за войны, он уехал, больше его не видели»
Стало известно, как Брайан Себальос покинул клуб
«Динамо» Киев сообщило, почему центральный защитник Брайан Себальос покинул киевский клуб в декабре 2024 года.
«У него была неуверенная игра защитника в футболке «Динамо»: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И к этому всему — игрок постоянно был напуган из-за войны в стране и откровенно не хотел оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал — и больше мы его не видели», — говорится в сообщении клуба.
Себальос принял участие в трех матчах чемпионата Украины, в которых отличился одним забитым мячом (в ворота «Ворсклы»), а также сыграл в одном поединке основного этапа Лиги Европы.
Колумбиец перебрался в клуб МЛС «Нью-Ингленд Революшн».
