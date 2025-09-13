Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо: «Игрок напуган из-за войны, он уехал, больше его не видели»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 23:56 |
234
0

Динамо: «Игрок напуган из-за войны, он уехал, больше его не видели»

Стало известно, как Брайан Себальос покинул клуб

13 сентября 2025, 23:56 |
234
0
Динамо: «Игрок напуган из-за войны, он уехал, больше его не видели»
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

«Динамо» Киев сообщило, почему центральный защитник Брайан Себальос покинул киевский клуб в декабре 2024 года.

«У него была неуверенная игра защитника в футболке «Динамо»: в решающие моменты матчей он регулярно ошибался. И к этому всему — игрок постоянно был напуган из-за войны в стране и откровенно не хотел оставаться здесь. В конце концов, он просто уехал — и больше мы его не видели», — говорится в сообщении клуба.

Себальос принял участие в трех матчах чемпионата Украины, в которых отличился одним забитым мячом (в ворота «Ворсклы»), а также сыграл в одном поединке основного этапа Лиги Европы.

Колумбиец перебрался в клуб МЛС «Нью-Ингленд Революшн».

По теме:
Скандал в УПЛ. Президент Оболони рассказал, как судья подарил очки Динамо
Кривбасс – Полесье. Текстовая трансляция матча
ТУРАН: «Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином?»
Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта Нью-Инглэнд Революшн трансферы УПЛ Брайан Себальос
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это позор» Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Металлист 1925
Футбол | 13 сентября 2025, 23:15 0
«Это позор» Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Металлист 1925
«Это позор» Туран пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Металлист 1925

Наставник горняков провел пресс-конференцию после матча пятого тура УПЛ (1:1)

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 3
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 5
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем