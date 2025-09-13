Нива Тернополь и Виктория назвали стартовые составы на матч 6-го тура

В субботу, 13 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. Тернопольская «Нива» проведет поединок с «Викторией» Сумы.

В пяти матчах чемпионата «Нива» Тернополь одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В предыдущем туре команда Юрия Вирта со счетом 2:1 на выезде обыграла НК «Пробой». В турнирной таблице «Нива» занимает шестое место.

«Виктория» чередует победы и поражения. Из пяти матчей чемпионата команда выиграла два и три проиграла. В турнирной таблице «Виктория» занимает 11-е место.

Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича. Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.