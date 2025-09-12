Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полтава отправится на матч с Карпатами в ослабленном составе
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 19:41 | Обновлено 12 сентября 2025, 19:42
Не везет команде с капитанами

СК Полтава

Программа пятого тура чемпионата УПЛ завершится поединком «Карпаты» – «Полтава» 14 сентября.

Как стало известно Sport.ua, «Полтава» отправится во Львов в сильно ослабленном составе.

По имеющейся информации, к Владиславу Даниленко, Богдану Кобзарю, Дмитрию Щербаку, которые уже давно находятся в лазарете, присоединились вратарь Валерий Восконян и полевые игроки Максим Марусич, Дмитрий Плахтырь и Святослав Шаповалов.

В то же время во Львове может состояться дебют в УПЛ опытного игрока Игоря Коцюмаки, который почти после годичного перерыва тренируется в общей группе.

Сейчас «Полтава» имеет в активе три очка и занимает 12 место в чемпионате.

Ранее новичок УПЛ решил обойтись без контрольного матча.

Полтава Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Максим Марусич Дмитрий Плахтырь Святослав Шаповалов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
