Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 17:50 |
Новичок УПЛ решил обойтись без контрольного матча

В сентябре «Полтаве» не поможет квартет ведущих игроков

УПЛ

Как стало известно Sport.ua во время паузы в УПЛ, вызванной международными матчами сборных, футболисты "Полтавы" решили не проводить спарринг, а ограничатся 6 сентября двухсторонней игрой.

По имеющейся информации, в лазарете продолжают находиться ведущие исполнители команды Игорь Коцюмака, Богдан Кобзарь, Дмитрий Щербак, Владислав Даниленко, которые в сентябре еще не помогут «горожанам». А вот Максим Марусич, долгое время также на больничном уже выходивший на замену в поединке 4 тура чемпионата с "Зарей".

Пока в расположении «Полтавы» не замечены на просмотре потенциальные новички.

Пока что «горожане» имеют в активе три очка, занимают 12 место в УПЛ и в 5 туре сыграют 14 сентября во Львове с «Карпатами».

Ранее тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал поражение от «Зари».

По теме:
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 4-го тура
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
