ВИДЕО. Разгром от Александрии. Два гола в компенсированное время

Александрия выиграла у ЛНЗ в матче УПЛ со счетом 4:1, а в компенсированное время два мяча оформили Денис Шостак и Жонатан.

Обоими удались красивые проходы и точные удары.

Для Александрии это первые очки и первая победа в сезоне чемпионата Украины. Команда поднимается из зоны вылета и теперь находится на 13-й позиции.