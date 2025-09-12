Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Разгром от Александрии. Два гола в компенсированное время
12 сентября 2025, 17:48
ВИДЕО. Разгром от Александрии. Два гола в компенсированное время

Шостак и Жонатан добили ЛНЗ

ВИДЕО. Разгром от Александрии. Два гола в компенсированное время
ФК Александрия

Александрия выиграла у ЛНЗ в матче УПЛ со счетом 4:1, а в компенсированное время два мяча оформили Денис Шостак и Жонатан.

Обоими удались красивые проходы и точные удары.

Для Александрии это первые очки и первая победа в сезоне чемпионата Украины. Команда поднимается из зоны вылета и теперь находится на 13-й позиции.

Денис Шостак Александрия ЛНЗ
