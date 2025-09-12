Украина. Премьер лига12 сентября 2025, 17:48 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:18
394
0
ВИДЕО. Разгром от Александрии. Два гола в компенсированное время
Шостак и Жонатан добили ЛНЗ
394
0
Александрия выиграла у ЛНЗ в матче УПЛ со счетом 4:1, а в компенсированное время два мяча оформили Денис Шостак и Жонатан.
Обоими удались красивые проходы и точные удары.
Для Александрии это первые очки и первая победа в сезоне чемпионата Украины. Команда поднимается из зоны вылета и теперь находится на 13-й позиции.
