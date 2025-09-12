Заключительный матч игрового дня. Известны составы на матч Верес – Кудровка

В пятницу, 12 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» – «Кудровка».

Местом проведения футбольного противостояния станет арена «Авангард» в городе Ровно.

Главным арбитром матча назначен Александр Шандор из Львова, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Перед стартом встречи «Верес» находится на 13-й позиции в турнирной таблице (три очка). «Кудровка» располагается немного выше – девятое место (семь очков).

Стартовые составы команд на матч «Верес» – «Кудровка»

«Верес»: Горох, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Смиян, Харатин (к), Куция, Бойко, Весли, Шарай, Ндукве

«Кудровка»: Яшков (к), Сердюк, Шаповал, Гусев, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Морозко, Рогозинский, Безбородько