Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заключительный матч игрового дня. Известны составы на матч Верес – Кудровка
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 16:58 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:05
152
2

Заключительный матч игрового дня. Известны составы на матч Верес – Кудровка

Матч 5-го тура чемпионата Украины начнется в 18:00

12 сентября 2025, 16:58 | Обновлено 12 сентября 2025, 17:05
152
2
Заключительный матч игрового дня. Известны составы на матч Верес – Кудровка
ФК Верес

В пятницу, 12 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» – «Кудровка».

Местом проведения футбольного противостояния станет арена «Авангард» в городе Ровно.

Главным арбитром матча назначен Александр Шандор из Львова, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Перед стартом встречи «Верес» находится на 13-й позиции в турнирной таблице (три очка). «Кудровка» располагается немного выше – девятое место (семь очков).

Стартовые составы команд на матч «Верес» – «Кудровка»

«Верес»: Горох, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Смиян, Харатин (к), Куция, Бойко, Весли, Шарай, Ндукве

«Кудровка»: Яшков (к), Сердюк, Шаповал, Гусев, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Морозко, Рогозинский, Безбородько

По теме:
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Максим ФЕЩУК: Была установка играть вторым номером
ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кудровка стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Футбол | 12 сентября 2025, 16:30 5
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»
Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»

У Жироны кризис с атакой

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 3
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Футбол | 12.09.2025, 17:18
Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Тренер Ньюкасла впервые прокомментировал скандал с Исаком
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12.09.2025, 05:15
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
так хто тренер Кудрівки 
В.Костишин  чи  В.Баранов???
Ответить
0
kondrat09
Гусєв-Дно!Навіщо його випускати?
Ответить
0
Популярные новости
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 18
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 4
Бокс
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 5
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем