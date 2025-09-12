Журналист рассказал, почему у Шахтера сорвался трансфер Кутуджу
«Галатасарай» не пожелал отпускать своего футболиста дешевле 6 миллионов евро
Летом нынешнего года после прихода на пост главного тренера «Шахтера» турка Арды Турана, донецкий клуб был заинтересован в подписании 25-летнего вингера «Галатасарая» Ахмеда Кутуджу, однако сделка так и не состоялась.
Как сообщает журналист Халюк Юрекли, конкретные предложения по Кутуджу «Галатасараю» делали «Шахтер», «Трабзонспор» и «Гезтепе».
Но стамбульские «львы» хотели выручить от ухода Кутуджу не менее 6 миллионов евро, а таких денег им не давал никто.
По этой причине все предложения «Галатасараем» были отвергнуты.
Кутуджу был приобретен «Галатасараем» в начале нынешнего года за 6 миллионов евро у «Эюпспора», сыграв за стамбульцев 18 официальных матчей и забив 2 мяча.
