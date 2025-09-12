Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Топ-трансфер. Реал достиг соглашения с футболистом гранда

Ибраима Конате близок к трансферу в «Реал»

Топ-трансфер. Реал достиг соглашения с футболистом гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Мадридский «Реал» достиг соглашения с французским защитником «Ливерпуля» Ибраимой Конате. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-лений футболист достиг устного соглашения с «Реалом», по которому подпишет контракт с испанским грандом. Срок соглашения составит 5 лет.

Контракт Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года, он присоединится к «сливочным» в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с голкипером, который заменит Куртуа.

Ибраима Конате Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
