«Я очень счастлив». Попов прокомментировал продление контракта с Эмполи

Италия
12 сентября 2025, 12:14
Богдан Попов подписал с «Эмполи» контракт до 2028 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов прокомментировал продление контракта с итальянским клубом:

«Я рад, что продлил контракт, в «Эмполи» мне хорошо, и я очень счастлив играть здесь. Хочу поблагодарить клуб за проявленное доверие, тренера и своих товарищей по команде, которые всегда мне помогали. Начало сезона было удачным, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать работать, чтобы внести свой вклад и помочь команде достичь поставленных целей».

Новое соглашение между 18-летним футболистом и итальянским клубом рассчитано на 3 сезона.

