«Я очень счастлив». Попов прокомментировал продление контракта с Эмполи
Богдан Попов подписал с «Эмполи» контракт до 2028 года
Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов прокомментировал продление контракта с итальянским клубом:
«Я рад, что продлил контракт, в «Эмполи» мне хорошо, и я очень счастлив играть здесь. Хочу поблагодарить клуб за проявленное доверие, тренера и своих товарищей по команде, которые всегда мне помогали. Начало сезона было удачным, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать работать, чтобы внести свой вклад и помочь команде достичь поставленных целей».
Новое соглашение между 18-летним футболистом и итальянским клубом рассчитано на 3 сезона.
