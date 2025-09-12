ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий продлил контракт с итальянским клубом
Богдан Попов подписал с «Эмполи» контракт до 2028 года
Украинский нападающий Богдан Попов продлил контракт с «Эмполи». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Новое соглашения между 18-летним футболистом и представителем Серии B рассчитано на 3 сезона.
В текущем сезоне Богдан Попов провел 3 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Богдан присоединился к «Эмполи» осенью 2023 года, провел полтора года в молодежной команде, а в перед сезоном 2025/26 был переведен в основную команду.
Ранее «Эмполи» без шансов проиграл в матче Серии В.
𝐏𝐎𝐏𝐎𝐕 2⃣💙2⃣8⃣— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 11, 2025
Empoli Football Club è felice di annunciare di aver prolungato il contratto del calciatore Bohdan Popov fino al 30 giugno 2028!
➡ https://t.co/LP7d1OtbfV pic.twitter.com/xr4M1pW0RI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем рассказал, почему покинул клуб
Синчук и Дигтярь могли стать футболистами «Шахтера»