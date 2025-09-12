Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий продлил контракт с итальянским клубом
Италия
12 сентября 2025, 11:54 | Обновлено 12 сентября 2025, 11:55
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий продлил контракт с итальянским клубом

Богдан Попов подписал с «Эмполи» контракт до 2028 года

Эмполи. Богдан Попов

Украинский нападающий Богдан Попов продлил контракт с «Эмполи». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашения между 18-летним футболистом и представителем Серии B рассчитано на 3 сезона.

В текущем сезоне Богдан Попов провел 3 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Богдан присоединился к «Эмполи» осенью 2023 года, провел полтора года в молодежной команде, а в перед сезоном 2025/26 был переведен в основную команду.

Ранее «Эмполи» без шансов проиграл в матче Серии В.

Богдан Попов Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия B продление контракта
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Источник
