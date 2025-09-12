Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Артем Довбик будет пытаться помочь команде со скамьи запасных
Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял решение по украинском нападающему Артему Довбику. Об этом сообщает La Reppublica.
По информации источника, коуч «волков» доволен игрой Эвана Фергюсона, который станет стартовым нападающим команды. Довбика же ждет новая роль запасного игрока, который будет получать свои шансы со скамьи запасных.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в Италии жестко наехали на «Рому» из-за Довбика.
