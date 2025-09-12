Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Италия
12 сентября 2025, 11:06 | Обновлено 12 сентября 2025, 11:07
587
0

Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца

Артем Довбик будет пытаться помочь команде со скамьи запасных

12 сентября 2025, 11:06 | Обновлено 12 сентября 2025, 11:07
587
0
Гасперини принял решение по Довбику. Новая роль для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял решение по украинском нападающему Артему Довбику. Об этом сообщает La Reppublica.

По информации источника, коуч «волков» доволен игрой Эвана Фергюсона, который станет стартовым нападающим команды. Довбика же ждет новая роль запасного игрока, который будет получать свои шансы со скамьи запасных.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Италии жестко наехали на «Рому» из-за Довбика.

По теме:
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кенан Йылдыз – лучший игрок августа в чемпионате Италии
Артем Довбик Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Эван Фергюсон Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»
Футбол | 12 сентября 2025, 10:38 0
Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»
Голкипер Александрии: «Футбол Нестеренко схож с тем, что было у Ротаня»

Виктор Долгий дебютировал за первую команду «Александрии»

Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Футбол | 12 сентября 2025, 06:09 10
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда

Артем Яшкин рассказал, как когда-то сменил гражданство

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11.09.2025, 11:45
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
11.09.2025, 05:16
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 11
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем