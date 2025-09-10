Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Его выставляли силой». В Италии жестко наехали на Рому из-за Довбика
Италия
10 сентября 2025, 14:06 | Обновлено 10 сентября 2025, 14:07
Альфредо Педулла раскритиковал позицию римского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный итальянский журналист Альфредо Педулла поделился мыслями относительно желания римской «Ромы» избавиться от своего украинского нападающего Артема Довбика.

«Я могу понять, что Гасперини не нравится Довбик. Да, тренер, который только что пришел, может рассмотреть для себя нападающего, который будет больше подходить под его стиль. Но это желание избавиться от него любой ценой, как будто он был главным виновником всех проблем в прошлом...

Его хотели выставить силой, несмотря на то, что этот парень заслуживает хоть какого-то уважения. Его хотели отправить, как почтовую посылку. В конце концов, я рад, что он остался. В таких случаях очень часто не учитывается человеческий аспект.

Дело не в том, что Довбик не стал новым Ван Бастеном, но я хорошо помню прошлое лето, когда «Рома» потратила около 40 млн евро, чтобы подписать его в «Жироне». И он в свой первый сезон забил более 15 голов», – сказал Педулла на своем канале в YouTube.

Ранее Фабрицио Романо рассказал, почему Довбик не перешел в «Милан».

Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
