ВИДЕО. Футбольный фанат встретился с Месси. И вот как он запечатлил момент
Встреча футбольного болельщика с Месси обернулась целой историей
Футбольный болельщик показал любопытную историю встречи со своим кумиром – нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
У фана не было футболки с собой, и поэтому он попросил Лео оставить автограф на руке.
Позже у болельщика появилась идея запечатлить этот особенный момент.
Фанат решил набить татуировку и многие болельщики уже поздравили его назвав это «лучшей татуировкой в истории».
