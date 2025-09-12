ВИДЕО. Футбольный фанат встретился с Месси. И вот как он запечатлил момент

Футбольный болельщик показал любопытную историю встречи со своим кумиром – нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

У фана не было футболки с собой, и поэтому он попросил Лео оставить автограф на руке.

Позже у болельщика появилась идея запечатлить этот особенный момент.

Фанат решил набить татуировку и многие болельщики уже поздравили его назвав это «лучшей татуировкой в истории».