  ВИДЕО. Футбольный фанат встретился с Месси. И вот как он запечатлел момент
12 сентября 2025, 01:23
ВИДЕО. Футбольный фанат встретился с Месси. И вот как он запечатлил момент

Встреча футбольного болельщика с Месси обернулась целой историей

ВИДЕО. Футбольный фанат встретился с Месси. И вот как он запечатлил момент
Instagram. Лионель Месси

Футбольный болельщик показал любопытную историю встречи со своим кумиром – нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

У фана не было футболки с собой, и поэтому он попросил Лео оставить автограф на руке.

Позже у болельщика появилась идея запечатлить этот особенный момент.

Фанат решил набить татуировку и многие болельщики уже поздравили его назвав это «лучшей татуировкой в истории».

Максим Лапченко
