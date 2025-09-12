Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 01:41 |
170
0

Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны

СК «Днепр-1» планировал получить компенсацию от бывшего тренера Игоря Йовичевича

Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию СК «Днепр-1» против бывшего главного тренера Игоря Йовичевича.

В контракте хорватского наставника с украинской командой был прописан пункт, который позволял представителю Премьер-лиги в одностороннем порядке продлить соглашение с тренером на один год – до 30 июня 2023 года (для этого нужно было предупредить тренера не позднее 20 июня, за десять дней до завершения сотрудничества).

На тот момент срок сделки Йовичевича с клубом истекал 30 июня 2022 года, после чего специалист перебрался в донецкий «Шахтер» (14 июля 2022 года). «Днепр-1» обратился в ФИФА, так как считал, что наставник нарушил контракт и не имел права вести переговоры с «горняками».

Международная федерация футбола стала на сторону Йовичевича, однако «Днепр-1» подал апелляцию в Спортивный суд и потребовал компенсацию за досрочный (по мнению клуба) разрыв сотрудничества. Арбитр CAS Марко Балмелли принял окончательное решение отклонить апелляцию украинской команды.

В Лозанне посчитали, что «Днепр-1» не имел юридического права устанавливать дедлайны для своего тренера, а сам наставник имел полное право вести переговоры с «Шахтером» после 30 июня и не был обязан оставаться в Днепре еще на один год.

Таким образом, Игорь Йовичевич не будет платить украинской стороне компенсацию за прекращение сотрудничества. В июне хорватский тренер покинул болгарский «Лудогорец» и с тех пор находится без работы.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер Донецк Игор Йовичевич отставка назначение тренера Спортивный арбитражный суд (CAS) ФИФА
Николай Титюк Источник: Спортивный арбитражный суд
