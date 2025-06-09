ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба

51-летний хорватский специалист Игор Йовичевич и «Лудогорец» прекратили сотрудничество.

Об этом информирует официальный сайт болгарского клуба.

Йовичевич присоединился к «Лудогорцу» летом 2024 года. В этом сезоне главному тренеру удалось выиграть с командой чемпионат, кубок и Суперкубок Болгарии.

Игорь Йовичевич длительное время работал в Украине. Был тренером львовских «Карпат», «Днепра» и донецкого «Шахтера».

С последними стал чемпионом Украины в сезоне 2022/23.