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09 июня 2025, 16:05 |
778
7

ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба

Игорь Йовичевич покинул болгарский «Лудогорец»

09 июня 2025, 16:05 |
778
7
ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
ФК Лудогорец

51-летний хорватский специалист Игор Йовичевич и «Лудогорец» прекратили сотрудничество.

Об этом информирует официальный сайт болгарского клуба.

Йовичевич присоединился к «Лудогорцу» летом 2024 года. В этом сезоне главному тренеру удалось выиграть с командой чемпионат, кубок и Суперкубок Болгарии.

Игорь Йовичевич длительное время работал в Украине. Был тренером львовских «Карпат», «Днепра» и донецкого «Шахтера».

С последними стал чемпионом Украины в сезоне 2022/23.

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Игор Йовичевич Лудогорец отставка чемпионат Болгарии по футболу Шахтер Донецк Карпаты Львов
Александр Сильченко Источник: Лудогорец
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Airwolf77
В Александрию?
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+1
Fitness.sports
Популярность возросла, зарплата будет теперь выше. Молодец. Наверняка у него аппетит тоже вырастет.
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0
Перший Серед Рівних
Ще є шанс врятувати збірну і відбір до ЧС якщо негайно звільнити Реброва.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
ВІЗЬМІТЬ ЙОГО ТРЕНЕРОМ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ !!!
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0
Singularis
Зато вивчив мову.
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-2
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