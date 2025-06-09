Другие новости09 июня 2025, 16:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Выиграл всё и ушел. Экс-тренер Шахтера и Карпат – без клуба
Игорь Йовичевич покинул болгарский «Лудогорец»
09 июня 2025, 16:05 |
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51-летний хорватский специалист Игор Йовичевич и «Лудогорец» прекратили сотрудничество.
Об этом информирует официальный сайт болгарского клуба.
Йовичевич присоединился к «Лудогорцу» летом 2024 года. В этом сезоне главному тренеру удалось выиграть с командой чемпионат, кубок и Суперкубок Болгарии.
Игорь Йовичевич длительное время работал в Украине. Был тренером львовских «Карпат», «Днепра» и донецкого «Шахтера».
С последними стал чемпионом Украины в сезоне 2022/23.
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Комментарии 7
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В Александрию?
Популярность возросла, зарплата будет теперь выше. Молодец. Наверняка у него аппетит тоже вырастет.
Ще є шанс врятувати збірну і відбір до ЧС якщо негайно звільнити Реброва.
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ВІЗЬМІТЬ ЙОГО ТРЕНЕРОМ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ !!!
Зато вивчив мову.
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