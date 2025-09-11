Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это будет сложное решение». Клуб АПЛ может лишиться звезды сборной Украины
Англия
11 сентября 2025, 18:38 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:39
1785
0

«Это будет сложное решение». Клуб АПЛ может лишиться звезды сборной Украины

Будущее Виталия Миколенко в Эвертоне остается неопределенным

11 сентября 2025, 18:38 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:39
1785
0
«Это будет сложное решение». Клуб АПЛ может лишиться звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Бывший скаут «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Мик Браун прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне», с которым у того действует контракт до лета 2026 года.

«Эвертону» придется принять сложное решение по Миколенко. Он в последнее время был постоянным игроком основного состава и никогда не выглядел неуместным, но, насколько я слышал, они стремились усилить его позицию. На самом деле, они стремились усилить позиции обоих крайних защитников, это был один из их планов на лето, потому что они чувствуют, что эти позиции слабо укомплектованы.

Поэтому они вышли на рынок и взяли молодого парня из «Баварии» Азну. Если он будет упорно работать и докажет, что может быть ключевым игроком для них, это откроет им дверь к уходу Миколенко, потому что его вытеснили бы из команды.

«Эвертон» хотел иметь кого-то, кто мог бы заменить украинца, прежде чем отпустить его. Теперь, в зависимости от его выступлений до конца сезона и если он не будет попадать в стартовый состав, они могут принять решение не предлагать ему новый контракт», - сказал Браун в интервью Football Insider.

Сообщалось, что «Эвертон» получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Роналдиньо нашел новый клуб в Англии
Эриксен уступает только Кейну и Мусиале в интересном рейтинге
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Виталий Миколенко Эвертон трансферы трансферы АПЛ Мик Браун
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Футбол | 11 сентября 2025, 19:59 2
Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах
Ребров – худший тренер сборной Украины по проценту побед в 20+ матчах

Сергей во главе «сине-желтых» выиграл только 10 из 28 поединков

В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10 сентября 2025, 23:42 2
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником

Сергей Лапин сообщил, что боксер рассматривает бой с Уордли или Паркером

Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Футбол | 11.09.2025, 07:36
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
В Италии раскритиковали Довбика из-за плохой игры в составе сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 14:40
В Италии раскритиковали Довбика из-за плохой игры в составе сборной Украины
В Италии раскритиковали Довбика из-за плохой игры в составе сборной Украины
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 3
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 8
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем