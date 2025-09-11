«Это будет сложное решение». Клуб АПЛ может лишиться звезды сборной Украины

Бывший скаут «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Мик Браун прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне», с которым у того действует контракт до лета 2026 года.

«Эвертону» придется принять сложное решение по Миколенко. Он в последнее время был постоянным игроком основного состава и никогда не выглядел неуместным, но, насколько я слышал, они стремились усилить его позицию. На самом деле, они стремились усилить позиции обоих крайних защитников, это был один из их планов на лето, потому что они чувствуют, что эти позиции слабо укомплектованы.

Поэтому они вышли на рынок и взяли молодого парня из «Баварии» Азну. Если он будет упорно работать и докажет, что может быть ключевым игроком для них, это откроет им дверь к уходу Миколенко, потому что его вытеснили бы из команды.

«Эвертон» хотел иметь кого-то, кто мог бы заменить украинца, прежде чем отпустить его. Теперь, в зависимости от его выступлений до конца сезона и если он не будет попадать в стартовый состав, они могут принять решение не предлагать ему новый контракт», - сказал Браун в интервью Football Insider.

Сообщалось, что «Эвертон» получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба.