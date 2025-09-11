ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»
Олег Федорчук назвал клубы УПЛ, разочаровавшие его на старте сезона
Известный украинский тренер Олег Федорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, какие команда его разочаровали на старте Украинской Премьер-лиги.
«На мой взгляд, пока разочаровывают четыре команды. Это «Александрия», «Карпаты», «Верес» и «Полесье». Клубы не бедны и имеют достаточно квалифицированные склады.
Если не углубляться, это можно аргументировать хотя бы на основе прогнозов перед чемпионатом и после четырех туров. Предположу, что если ситуация не изменится, то как минимум в двух командах состоятся отставки наставников», – сказал Федорчук.
Ранее сообщалось, что Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков.
