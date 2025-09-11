Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 10:42 |
247
0

ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»

Олег Федорчук назвал клубы УПЛ, разочаровавшие его на старте сезона

11 сентября 2025, 10:42 |
247
0
ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»
Instagram. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, какие команда его разочаровали на старте Украинской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, пока разочаровывают четыре команды. Это «Александрия», «Карпаты», «Верес» и «Полесье». Клубы не бедны и имеют достаточно квалифицированные склады.

Если не углубляться, это можно аргументировать хотя бы на основе прогнозов перед чемпионатом и после четырех туров. Предположу, что если ситуация не изменится, то как минимум в двух командах состоятся отставки наставников», – сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков.

По теме:
Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Экс-легионер Динамо перенес инсульт:«С детства у меня были проблемы»
Олег Федорчук Александрия Карпаты Львов Верес Ровно Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока
Футбол | 11 сентября 2025, 09:39 0
Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока
Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока

«Эвертон» сохранит Виталия Миколенко в составе команды еще на один сезон

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11 сентября 2025, 08:30 19
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 07:56
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 1
Бокс
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем