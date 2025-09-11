ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»

Известный украинский тренер Олег Федорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, какие команда его разочаровали на старте Украинской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, пока разочаровывают четыре команды. Это «Александрия», «Карпаты», «Верес» и «Полесье». Клубы не бедны и имеют достаточно квалифицированные склады.

Если не углубляться, это можно аргументировать хотя бы на основе прогнозов перед чемпионатом и после четырех туров. Предположу, что если ситуация не изменится, то как минимум в двух командах состоятся отставки наставников», – сказал Федорчук.

