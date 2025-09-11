Другие новости11 сентября 2025, 06:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:52
Шахтер обыграл Ладомир. Итоги 5 тура женского чемпионата Украины, таблица
Состоялись очередные поединки Высшей лиги
11 сентября 2025, 06:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:52
Состоялись матчи 5-го тура первого этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.
Шахтер переиграл Ладомир со счетом 1:0, Ворскла обыграла Систерс (2:1), а Металлист 1925 взял верх над Колосом (2:1)
Металлист 1925 и Ворскла лидируют, имея по 15 очков из 15, Систерс и Шахтер набрали по 12
Высшая лига 2025/26. Женщины. 5-й тур
- 06.09. 12:00. Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 1:2
- 06.09. 12:00. Систерс Одесса – Ворскла Полтава – 1:2
- 07.09. 12:00. Кривбас Кривой Рог – Пантеры Умань – 2:1
- 07.09. 12:00. Ладомир Владимир – Шахтар Донецк – 0:1
- 08.09. 12:00. ЕМС-Подолье Винница – Полесье Житомир – 1:2
Результаты матчей 5-го тура
Турнирная таблица
Відео матчів
