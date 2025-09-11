Шахтер обыграл Ладомир. Итоги 5 тура женского чемпионата Украины, таблица

Состоялись матчи 5-го тура первого этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.

Шахтер переиграл Ладомир со счетом 1:0, Ворскла обыграла Систерс (2:1), а Металлист 1925 взял верх над Колосом (2:1)

Металлист 1925 и Ворскла лидируют, имея по 15 очков из 15, Систерс и Шахтер набрали по 12

Высшая лига 2025/26. Женщины. 5-й тур

06.09. 12:00. Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 1:2

06.09. 12:00. Систерс Одесса – Ворскла Полтава – 1:2

07.09. 12:00. Кривбас Кривой Рог – Пантеры Умань – 2:1

07.09. 12:00. Ладомир Владимир – Шахтар Донецк – 0:1

08.09. 12:00. ЕМС-Подолье Винница – Полесье Житомир – 1:2

Результаты матчей 5-го тура

Турнирная таблица

Відео матчів