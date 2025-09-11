Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер обыграл Ладомир. Итоги 5 тура женского чемпионата Украины, таблица
Другие новости
11 сентября 2025, 06:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:52
31
0

Шахтер обыграл Ладомир. Итоги 5 тура женского чемпионата Украины, таблица

Состоялись очередные поединки Высшей лиги

11 сентября 2025, 06:51 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:52
31
0
Шахтер обыграл Ладомир. Итоги 5 тура женского чемпионата Украины, таблица
ФК Шахтер

Состоялись матчи 5-го тура первого этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.

Шахтер переиграл Ладомир со счетом 1:0, Ворскла обыграла Систерс (2:1), а Металлист 1925 взял верх над Колосом (2:1)

Металлист 1925 и Ворскла лидируют, имея по 15 очков из 15, Систерс и Шахтер набрали по 12

Высшая лига 2025/26. Женщины. 5-й тур

  • 06.09. 12:00. Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 1:2
  • 06.09. 12:00. Систерс Одесса – Ворскла Полтава – 1:2
  • 07.09. 12:00. Кривбас Кривой Рог – Пантеры Умань – 2:1
  • 07.09. 12:00. Ладомир Владимир – Шахтар Донецк – 0:1
  • 08.09. 12:00. ЕМС-Подолье Винница – Полесье Житомир – 1:2

Результаты матчей 5-го тура

Турнирная таблица

Відео матчів

По теме:
Назначены судьи на матчи 5-го тура УПЛ. Кто обслужит игры Шахтера и Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Александрии перебрался в Ворсклу
Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
чемпионат Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Полесье Житомир Ворскла Полтава Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 07:56 0
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины

Анастасия Клипаченко написала пост в Instagram

Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11 сентября 2025, 07:07 5
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба

Украинцем интересуются итальянские гранды – «Наполи» и «Интер»

Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Футбол | 10.09.2025, 13:19
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Бенфика установила клаусулу на Судакова. Это может быть трансферный рекорд
Футбол | 11.09.2025, 00:14
Бенфика установила клаусулу на Судакова. Это может быть трансферный рекорд
Бенфика установила клаусулу на Судакова. Это может быть трансферный рекорд
Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Бокс | 10.09.2025, 16:27
Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 3
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем