Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 03:23 | Обновлено 11 сентября 2025, 03:39
70
1

ФОТО. Как Украина сражалась с Азербайджаном в квалификации ЧМ-2026

Гол Георгия Судакова не стал решающим в матче в Баку

ФОТО. Как Украина сражалась с Азербайджаном в квалификации ЧМ-2026
УАФ

9 сентября сборная Украины в Баку провела второй матч в отборе ЧМ-2026 против команды Азербайджана (1:1).

По сравнению с матчем против Франции (0:2) главный тренер сине-желтых Сергей Ребров сделал в стартовом составе три замены. Вместо Егора Ярмолюка, Алексея Гуцуляка и Артема Довбика с первых минут на поле вышли Олег Очеретько, Артем Бондаренко и Владислав Ванат.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Азербайджана Айхан Аббасов, который руководил командой после увольнения португальца Фернанду Сантуша, вызванного поражением от Исландии (0:5), внес в стартовый состав пять изменений.

События развивались динамично. Уже на 3-й минуте Ванат вышел на свидание с вратарем и после контакта с защитником оказался на газоне. Арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра VAR отменил свое решение.

В целом в первой половине матча сине-желтые владели игровым преимуществом, нанесли по воротам азербайджанцев пять ударов (два из них пришлись в створ), выполнили четыре угловых. Но не хватало остроты. Хозяева выстроили насыщенную защиту, а в атаке делали ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, держа в напряжении Трубина. Обмен полумоментами до перерыва не принес результата ни одной из команд.

В начале второго тайма украинцы добавили в скорости. Мог забить Александр Зинченко, который оказался с мячом в чужой штрафной, но пробил в защитника. Но уже следующая атака стала результативной: Александр Зубков освободился от опеки на правом фланге и выполнил прицельную прострел в район 11-метровой отметки, откуда Георгий Судаков точно пробил в касание (1:0).

Сразу после пропущенного гола тренер хозяев сделал замену, выпустив Торала Байрамова. На 70-й минуте тот выиграл верховую борьбу, после чего мяч попал в руку Александру Зинченко. Назначенный пенальти реализовал капитан азербайджанцев Эмин Махмудов.

В заключительный отрезок матча сборная Украины пыталась склонить чаши весов в свою пользу и вырвать победу. Однако итогом стала лишь ничья (1:1). Следующий матч отбора ЧМ-2026 Украина проведет против Исландии в Рейкьявике 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

Квалификация ЧМ-2026. Группа D

9 сентября. Баку. Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова.

Азербайджан – Украина – 1:1 (0:0)

Голы: Махмудов, 72 (пен) – Судаков (51).

Азербайджан: Магомедалиев, Алиев (А. Гусейнов, 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Хайбулаев (Абдуллазаде, 78), Махмудов (к), Ахмедзаде (Т. Байрамов, 53), Эмрели (Гурбанли, 66), Дадашов (А. Нуриев, 66).

Запас: А. Байрамов, Джафаров, Дашдамиров, Кокчу, Д. Нуриев, Д. Гусейнов, Ибрагимли.

Главный тренер: Айхан Аббасов.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко (к), Зинченко (Михайличенко, 84), Калюжный (Ярмолюк, 61), Зубков, Очеретько (Шапаренко, 75), Бондаренко (Волошин, 75), Судаков, Ванат (Довбик, 61).

Запас: Бущан, Резник, Михавко, Сваток, Бондар, Назаренко.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Предупреждения: Дадашов, 42, Махмудов, 84, Магомедалиев, 90+5 – Калюжный, 57, Зинченко, 71, Шапаренко, 90+3.

Арбитр: Василис Фоттиас (Греция)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

«Судейство не давало атаковать». Луческу нашел виновных в неудаче с Кипром
Холанд и Эдегор – лидеры по результативности в квалификации ЧМ
«Это недопустимо». Вирт – о том, как сборной Украины выйти из кризиса
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина фото фотогалерея Сергей Ребров Айхан Аббасов Эмин Махмудов Георгий Судаков
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
batistuta
Лугандонський хлопчив врятував усіх нас від ще більшої ганьби? А може нехай би Серьожа відчамчукував?
