Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Идет подготовка к матчу с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 23:39 |
ФОТО. Тренировка Шахтера. Идет подготовка к матчу с Металлистом 1925

Матч 5-го тура УПЛ состоится 13 сентября в Житомире

ФК Шахтер

На этой неделе футболисты «Шахтера» возвращаются к официальным матчам. Команда Арды Турана собралась во Львове и готовится к календарному поединку УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится ближайшими выходными.

Во вторник, 9 сентября, «горняки» провели тренировку на поле комплекса Emily Resort. При отсутствии сборников к занятиям с первой командой привлекли игроков юношеского состава – Мохамаду Канте, Василия Бундаша и Дениса Сметану. Сессия длилась около 75 минут и состояла из разминки, отработки короткого и среднего паса, упражнений на удержание мяча и игрового турнира.

10 сентября «оранжево-черные» провели вечернюю тренировку, а в ближайшее время к команде присоединятся игроки, защищавшие цвета своих сборных.

Матч 5-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Шахтер» состоится в субботу, 13 сентября, на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире. Начало – в 18:00.

