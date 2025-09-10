Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Кристиан Эриксен

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
10 сентября 2025, 19:54
651
0

Датский полузащитник будет выступать за «Вольфсбург»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист достиг соглашения с представителем Бундеслиги и ближайшее время пройдет медосмотр в Германии.

Сезоне 2024/25 Кристин Эриксен провел в составе «Манчестер Юнайтед», который летом покинул в качестве свободного агента. За 25 матчей на клубном уровне он успел отличиться 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Вольфсбурга» перебрался с «Милан».

Кристиан Эриксен Вольфсбург свободный агент трансферы трансферы Бундеслиги Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
