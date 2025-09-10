Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Кристиан Эриксен
Датский полузащитник будет выступать за «Вольфсбург»
Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний футболист достиг соглашения с представителем Бундеслиги и ближайшее время пройдет медосмотр в Германии.
Сезоне 2024/25 Кристин Эриксен провел в составе «Манчестер Юнайтед», который летом покинул в качестве свободного агента. За 25 матчей на клубном уровне он успел отличиться 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Вольфсбурга» перебрался с «Милан».
🚨🟢⚪️ Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025
Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.
New chapter for the Danish star. 🐺 pic.twitter.com/oPnHMkYO8n
