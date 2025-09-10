Пикфорд догнал Симена по количеству сухих матчей в составе сборной Англии
Только два голкипера опережают его. Кто они?
В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.
Этот матч стал знаковым для голкипера англичан Джордана Пикфорда, который достиг отметки в 40 матчей без пропущенных мячей за сборную Англии.
По этому показателю Пикфорд догнал Дэвида Симена (также 40), который занимал третье место в истории своей национальной сборной.
Пикфорда опережают только два голкипера: Питер Шилтон (66) и Джо Харт (43).
Вратари сборной Англии по количеству матчей без пропущенных мячей
- 66 – Питер Шилтон
- 43 – Джо Харт
- 40 – Дэвид Симен
- 40 – Джордан Пикфорд
- 35 – Гордон Бэнкс
- 27 – Рэй Клеменс
40 clean sheets for the #ThreeLions 🧤— England (@England) September 10, 2025
Jordan Pickford moves level with David Seaman in third on the all-time list 👏 pic.twitter.com/7wJNbIVwIN
