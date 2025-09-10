Пикфорд догнал Симена по количеству сухих матчей в составе сборной Англии

В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.

Этот матч стал знаковым для голкипера англичан Джордана Пикфорда, который достиг отметки в 40 матчей без пропущенных мячей за сборную Англии.

По этому показателю Пикфорд догнал Дэвида Симена (также 40), который занимал третье место в истории своей национальной сборной.

Пикфорда опережают только два голкипера: Питер Шилтон (66) и Джо Харт (43).

Вратари сборной Англии по количеству матчей без пропущенных мячей

66 – Питер Шилтон

43 – Джо Харт

40 – Дэвид Симен

40 – Джордан Пикфорд

35 – Гордон Бэнкс

27 – Рэй Клеменс