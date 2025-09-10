Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 19:50 |
Пикфорд догнал Симена по количеству сухих матчей в составе сборной Англии

Только два голкипера опережают его. Кто они?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.

Этот матч стал знаковым для голкипера англичан Джордана Пикфорда, который достиг отметки в 40 матчей без пропущенных мячей за сборную Англии.

По этому показателю Пикфорд догнал Дэвида Симена (также 40), который занимал третье место в истории своей национальной сборной.

Пикфорда опережают только два голкипера: Питер Шилтон (66) и Джо Харт (43).

Вратари сборной Англии по количеству матчей без пропущенных мячей

  • 66 – Питер Шилтон
  • 43 – Джо Харт
  • 40 – Дэвид Симен
  • 40 – Джордан Пикфорд
  • 35 – Гордон Бэнкс
  • 27 – Рэй Клеменс
По теме:
Матч между Венгрией и Португалией стал самым посещаемым в туре
От Зико до Суареса. Кто забивал 4 гола в одном матче отбора ЧМ?
Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу статистика Джордан Пикфорд ЧМ-2026 по футболу Питер Шилтон Джо Харт
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
