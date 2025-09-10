Чемпионат мира10 сентября 2025, 18:12 | Обновлено 10 сентября 2025, 18:14
ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва
Команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026
Президент УАФ Андрей Шевченко последний на этот момент пост в Instagram написал 5 дней, назад, когда стало известно о смерти Джорджио Армани.
Однако болельщики сборной Украины после вчерашней ничьей 1:1 с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026 атаковали страницу Шевченко с требованием уволить наставника Сергея Реброва.
Шевченко пока не комментировал неудачу в игре с Азербайджаном.
Известно, что контракт Реброва с УАФ рассчитан до конца ЧМ-2026, а главной задачей тренера является выход в финальную часть турнира.
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Там Ребров швидше шеву прибере..
артист и ваня?
Толку з цього ноль
Нащо Шеву на це розводять? Так, Шева підписував наказ по УАФ; але ж він тільки виконував вказівку з ОПи! дЕрмак і Зеля по факту керують українським футболом!
