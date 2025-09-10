ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва

Президент УАФ Андрей Шевченко последний на этот момент пост в Instagram написал 5 дней, назад, когда стало известно о смерти Джорджио Армани.

Однако болельщики сборной Украины после вчерашней ничьей 1:1 с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026 атаковали страницу Шевченко с требованием уволить наставника Сергея Реброва.

Шевченко пока не комментировал неудачу в игре с Азербайджаном.

Известно, что контракт Реброва с УАФ рассчитан до конца ЧМ-2026, а главной задачей тренера является выход в финальную часть турнира.