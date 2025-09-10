ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 18:12 | Обновлено 10 сентября 2025, 18:14
Команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко последний на этот момент пост в Instagram написал 5 дней, назад, когда стало известно о смерти Джорджио Армани.

Однако болельщики сборной Украины после вчерашней ничьей 1:1 с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026 атаковали страницу Шевченко с требованием уволить наставника Сергея Реброва.

Шевченко пока не комментировал неудачу в игре с Азербайджаном.

Известно, что контракт Реброва с УАФ рассчитан до конца ЧМ-2026, а главной задачей тренера является выход в финальную часть турнира.

Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Андрей Шевченко Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Demid Romanchik
Там Ребров швидше шеву прибере..
Ответить
0
Singularis
артист и ваня? 
Ответить
0
Андрій Заліщук
Толку з цього ноль
Ответить
0
_ Moore
Нащо Шеву  на це розводять? Так, Шева підписував наказ по УАФ; але ж він тільки виконував  вказівку з ОПи! дЕрмак і Зеля по факту керують українським футболом!
Ответить
-1
