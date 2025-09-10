Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский клуб вложил 45 миллионов гривен в реконструкцию стадиона
Украина. Вторая лига
10 сентября 2025, 15:15 |
Украинский клуб вложил 45 миллионов гривен в реконструкцию стадиона

Президент киевского «Локомотива» Александр Егоров рассказал о деталях новой арены

Instagram. Александр Егоров

Президент киевского «Локомотива» Александр Егоров прокомментировал реконструкцию стадиона команды и рассказал о бюджете проекта:

«Бюджет стадиона – около 45 миллионов гривен. Здесь полностью комплекс, который в первую очередь продуман как пост реабилитация. Для военных, ветеранов и работников «Укрзалізниці», которые также пострадали в результате военной агрессии со стороны россии.

Здесь продуманы массажные комнаты, комнаты реабилитации, комнаты для растяжки, фитнеса, тренажерный зал, уличные тренажеры – все, чтобы было максимально комфортно, чтобы можно было задействовать как можно больше посетителей.

Поэтому стадион открыт, мы не просто так назвали его LOKO CHOKOlivka. Это название выбирала команда «Локомотив». CHOKO – это потому, что Чоколовка. Стадион в свое время 100 лет назад заботился о железнодорожниках и этом районе. Это был довольно выдающийся человек в те времена. Благодаря ему этот стадион вырос и существовал. Мы решили сохранить это название, поэтому LOKO CHOKOlivka.

Следующий этап, который начинается с октября – реконструкция нашей арены LOKO CITY. Это уже основная арена для нашей футбольной команды и детской академии «Локомотив» Киев, – сообщил Егоров.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев Александр Егоров (функционер) стадионы
Николай Титюк Источник: Трибуна
