Украинский клуб вложил 45 миллионов гривен в реконструкцию стадиона

Президент киевского «Локомотива» Александр Егоров прокомментировал реконструкцию стадиона команды и рассказал о бюджете проекта:

«Бюджет стадиона – около 45 миллионов гривен. Здесь полностью комплекс, который в первую очередь продуман как пост реабилитация. Для военных, ветеранов и работников «Укрзалізниці», которые также пострадали в результате военной агрессии со стороны россии.

Здесь продуманы массажные комнаты, комнаты реабилитации, комнаты для растяжки, фитнеса, тренажерный зал, уличные тренажеры – все, чтобы было максимально комфортно, чтобы можно было задействовать как можно больше посетителей.

Поэтому стадион открыт, мы не просто так назвали его LOKO CHOKOlivka. Это название выбирала команда «Локомотив». CHOKO – это потому, что Чоколовка. Стадион в свое время 100 лет назад заботился о железнодорожниках и этом районе. Это был довольно выдающийся человек в те времена. Благодаря ему этот стадион вырос и существовал. Мы решили сохранить это название, поэтому LOKO CHOKOlivka.

Следующий этап, который начинается с октября – реконструкция нашей арены LOKO CITY. Это уже основная арена для нашей футбольной команды и детской академии «Локомотив» Киев, – сообщил Егоров.