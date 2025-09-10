Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Форвард Азербайджана: «Я играл в Украине немало лет, это была особая игра»
10 сентября 2025, 15:04
Форвард Азербайджана: «Я играл в Украине немало лет, это была особая игра»

Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью против Украины

Форвард Азербайджана: «Я играл в Украине немало лет, это была особая игра»
azerisport

Форвард сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Я играл в Украине немало лет, поэтому для меня это была особенная игра. Рад, что принял в ней участие, ведь я присоединился к команде за день до матча. Команда и я счастливы, что удалось удачно сыграть, учитывая все обстоятельства, да и времени с новым тренером практически не было.

Было непросто противостоять такой команде, в которой есть высококлассные игроки. Но каждый из нас отдал все, что было в его силах. Встреча получилась для всех нас удачной».

Рустам Ахмедзаде сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Вус Источник: Azerisport.com
