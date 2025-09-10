Форвард Азербайджана: «Я играл в Украине немало лет, это была особая игра»
Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью против Украины
Форвард сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:
«Я играл в Украине немало лет, поэтому для меня это была особенная игра. Рад, что принял в ней участие, ведь я присоединился к команде за день до матча. Команда и я счастливы, что удалось удачно сыграть, учитывая все обстоятельства, да и времени с новым тренером практически не было.
Было непросто противостоять такой команде, в которой есть высококлассные игроки. Но каждый из нас отдал все, что было в его силах. Встреча получилась для всех нас удачной».
