Форвард Азербайджана: «Я играл в Украине немало лет, это была особая игра»

Форвард сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Я играл в Украине немало лет, поэтому для меня это была особенная игра. Рад, что принял в ней участие, ведь я присоединился к команде за день до матча. Команда и я счастливы, что удалось удачно сыграть, учитывая все обстоятельства, да и времени с новым тренером практически не было.

Было непросто противостоять такой команде, в которой есть высококлассные игроки. Но каждый из нас отдал все, что было в его силах. Встреча получилась для всех нас удачной».