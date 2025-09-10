Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЕОНЕНКО: «Все игроки сборной – это пирожки ни с чем. Нас считают идиотами»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 12:40 |
Бывший игрок сборной Украины раскритиковал команду за ничью с Азербайджаном

ЛЕОНЕНКО: «Все игроки сборной – это пирожки ни с чем. Нас считают идиотами»
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Если бы я не смог обыграть Азербайджан, то сразу бы сказал, что ухожу из сборной, потому что я ничтожество. Все игроки нашей команды – это пирожки ни с чем. Что вы делали, когда 74% времени контролировали мяч, а моментов не создали?

Шапаренко в конце матча пробил по воротам, вратарь там и ногами мог мяч остановить, а он за голову хватается, типа момент упустил. У Судакова срезался мяч, чуть не на угловой – тоже в моменты записали. Нас за идиотов считают!

Перед игрой я делал заметки и написал себе в блокноте А-У (сокращенно Азербайджан – Украина). В принципе так и получилось – ау, где моменты? Также меня удивляет, что Ребров до сих пор не определился с основным составом сборной.

Видели, сколько людей в Азербайджане пришло на стадион? Да на матчи наших ветеранов больше ходят, потому что там есть настоящие звезды! А кто пойдет на игрока, который за Чайку играл?

А вообще я думал, что нам повезет: или кто-то из своих заряжет в ворота, или со стандарта залетит, или кто-то из защитников соперника начудит. Но нет, не повезло».

Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Виктор Леоненко Георгий Судаков Николай Шапаренко
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Bohum
Влучно сказав,про черстві пиріжки ні чим.Навіщо він викликає Сватка з Америки,щоб сидів на лавці?Надійний захисник,всі матчі за збірну без нарікань.Ці зарубіжні лавочники ,вони що на щось здатні?Який результат вони можуть дати і скільки їх можна викликати,результату як не було так і не буде,та ще і тренер в бачку знайдений.За ці кошти можна запросити тренера світового рівня,але це говорить про те що така людина не спроможна очолювати УАФ з різних точок зору,крім як футболити м'яча.
Ответить
0
Перець
коти Леоненка  навіть в шоці від  гри
Ответить
0
С Пп
Не знаю Витя про вас, но тебя идиотом считает точно большинство  А по игре, так тут все в тренера упирается больше, чем в игроков. По стоимости всех игроков сборных Украина в топ-12 в Европе. 
Ответить
0
dnicka
Згоден 100%
Ответить
0
