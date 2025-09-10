ЛЕОНЕНКО: «Все игроки сборной – это пирожки ни с чем. Нас считают идиотами»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Если бы я не смог обыграть Азербайджан, то сразу бы сказал, что ухожу из сборной, потому что я ничтожество. Все игроки нашей команды – это пирожки ни с чем. Что вы делали, когда 74% времени контролировали мяч, а моментов не создали?

Шапаренко в конце матча пробил по воротам, вратарь там и ногами мог мяч остановить, а он за голову хватается, типа момент упустил. У Судакова срезался мяч, чуть не на угловой – тоже в моменты записали. Нас за идиотов считают!

Перед игрой я делал заметки и написал себе в блокноте А-У (сокращенно Азербайджан – Украина). В принципе так и получилось – ау, где моменты? Также меня удивляет, что Ребров до сих пор не определился с основным составом сборной.

Видели, сколько людей в Азербайджане пришло на стадион? Да на матчи наших ветеранов больше ходят, потому что там есть настоящие звезды! А кто пойдет на игрока, который за Чайку играл?

А вообще я думал, что нам повезет: или кто-то из своих заряжет в ворота, или со стандарта залетит, или кто-то из защитников соперника начудит. Но нет, не повезло».