Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Он реализовал пенальти. Махмудов оценил ничью против Украины
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 12:16
Он реализовал пенальти. Махмудов оценил ничью против Украины

Полузащитник сборной Азербайджана прокомментировал результат матча отбора в ЧМ-2026

azerisport

Полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026.

Что скажете о домашней ничьей в матче 2-го тура группы D отбора на ЧМ-2026 с командой Украины (1:1)? И что смог изменить Айхан Аббасов после ухода Фернанду Сантуша?
–Мало что изменишь за один день. Важно было психологически расслабить команду и снять давление. Естественно, были и другие наставления. Мы, в свою очередь, старались все это выполнить.

Сможем набрать еще очки в этом цикле?
–Да. Нам по силам это сделать.

Как ничья с Украиной отразится на команде?
– В психологическом плане это, конечно, будет плюсом для нас. Мы должны действовать как единая команда. В последней игре это было именно так. Хочу поздравить с этим всю команду, а также главного тренера.

Вы стали лучшим бомбардиром в истории сборной Азербайджана, забив в этой встрече (15 голов на счету). Что скажете?
– Горжусь этим показателем. Этим я обязан своим партнерам по команде, которые помогали мне. Все мои родные и близкие ждали этого дня. Этот гол не принес бы мне радости, если бы мы проиграли.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Эмин Махмудов
Дмитрий Вус Источник: Azerisport.com
