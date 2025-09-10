Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый тренер Динамо ответил, было ли пенальти на Ванате
10 сентября 2025, 11:21 | Обновлено 10 сентября 2025, 11:22
Артем Яшкин разобрал противоречивый эпизод на третьей минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший игрок сборной Украины, а также новоиспеченный тренер в киевском «Динамо», Артем Яшкин высказался по поводу эпизода с Владиславом Ванатом на третьей минуте матча Азербайджан – Украина.

Судья сначала назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора отменил собственное решение.

«Сложный момент. На мой взгляд, минимальное нарушение правил было. Это должен решать арбитр. Хотя стоит отметить, что Ванат не успевал к мячу. Но уверен в одном, что в центре поля судья бы свистнул фол», – сказал Яшкин.

Матч между сборными завершился вничью (1:1), после двух туров отбора и Украина, и Азербайджан имеют по одному очку.

