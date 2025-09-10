Новый тренер Динамо ответил, было ли пенальти на Ванате
Артем Яшкин разобрал противоречивый эпизод на третьей минуте матча
Бывший игрок сборной Украины, а также новоиспеченный тренер в киевском «Динамо», Артем Яшкин высказался по поводу эпизода с Владиславом Ванатом на третьей минуте матча Азербайджан – Украина.
Судья сначала назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора отменил собственное решение.
«Сложный момент. На мой взгляд, минимальное нарушение правил было. Это должен решать арбитр. Хотя стоит отметить, что Ванат не успевал к мячу. Но уверен в одном, что в центре поля судья бы свистнул фол», – сказал Яшкин.
Матч между сборными завершился вничью (1:1), после двух туров отбора и Украина, и Азербайджан имеют по одному очку.
