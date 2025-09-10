«Самый трудный матч». Игрок Португалии и Ман Сити – о поединке с Венгрией

Игрок сборной Португалии Бернарду Силва высказался о выездном поединке против Венгрии в квалификации к чемпионату мира 2026.

Португальская команда с минимальным преимуществом переиграла соперника со счетом 2:3.

«Очень важный матч. Я говорил, что, возможно, он будет самым важным, поскольку выездной. Венгрия показала, что это сложная команда, очень сильная на контратаках. Мы допустили несколько ошибок, есть моменты, которые нужно улучшить, но мы очень счастливы.

Это была игра с большим количеством переходов. В некоторых моментах нам следовало бы больше успокоить темп, не позволять им бежать и делать игру такой прямолинейной. Но и мы команда с быстрыми, интенсивными игроками, которые также могут играть в такой футбол. Мы очень счастливы, ведь движемся по пути к квалификации на чемпионат мира», – ответил Силва.