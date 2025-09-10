Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 08:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 08:28
601
0

Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»

Нападающий «Реала» прокомментировал матч с Исландией и свой 52-й гол за Францию

10 сентября 2025, 08:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 08:28
601
0
Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

9 сентября сборная Франции на своем поле минимально одолела футболистов из Исландии в отборе к чемпионату мира 2026 (2:1).

Автором первого гола французской команды в матче стал Килиан Мбаппе, который забил 52-й мяч за национальную команду и опередил в списке лучших бомбардиров Франции легендарного нападающего Тьерри Анри.

После финального свистка Килиан проанализировал поединок против Исландии и высказался о своей второй позиции в рейтинге голеадоров.

«Я это знал, это классно, я очень рад. Я еще вспомню Анри, потому что он невероятный игрок, живая легенда. Обойти его – это действительно круто. Но остается еще один человек, которого нужно перегнать, поэтому я не буду слишком праздновать. Впереди еще много работы.

Есть много уроков, которые можно извлечь. Они не всегда положительные, но позволяют нам работать, видеть, чего нам не хватает, где можно улучшиться. Это матчи, которые всегда полезно анализировать. Мы все еще здесь, смогли набрать максимум очков. С точки зрения таблицы – идеально, 6 из 6, лучше не бывает. А вот в игре есть над чем работать, есть что совершенствовать. Есть моменты, которые мы выполнили хорошо, есть чему научиться на этом сборе.

Каждая победа – это еще один шаг вперед. Чтобы квалифицироваться, придется сделать много шагов. Но каждая победа приближает нас к ЧМ. Мы рады, что обыграли прямых конкурентов. В октябре придется повторить это. Тогда сбор будет другой, но мы готовы», – прокомментировал Мбаппе.

По теме:
Обидчик сборной Украины стал рекордсменом Азербайджана
ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция сборной Венесуэлы на невыход на ЧМ 2026
ВИДЕО. Тренер Австрии проехался на велосипеде по футбольному полю
сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе
Андрей Витренко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 сентября 2025, 17:17 26
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву

«Такое решение арбитра». Дешам высказался о победе над Исландией
Футбол | 10.09.2025, 07:32
«Такое решение арбитра». Дешам высказался о победе над Исландией
«Такое решение арбитра». Дешам высказался о победе над Исландией
ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой
Футбол | 10.09.2025, 02:35
ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой
ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем