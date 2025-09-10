Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»

9 сентября сборная Франции на своем поле минимально одолела футболистов из Исландии в отборе к чемпионату мира 2026 (2:1).

Автором первого гола французской команды в матче стал Килиан Мбаппе, который забил 52-й мяч за национальную команду и опередил в списке лучших бомбардиров Франции легендарного нападающего Тьерри Анри.

После финального свистка Килиан проанализировал поединок против Исландии и высказался о своей второй позиции в рейтинге голеадоров.

«Я это знал, это классно, я очень рад. Я еще вспомню Анри, потому что он невероятный игрок, живая легенда. Обойти его – это действительно круто. Но остается еще один человек, которого нужно перегнать, поэтому я не буду слишком праздновать. Впереди еще много работы.

Есть много уроков, которые можно извлечь. Они не всегда положительные, но позволяют нам работать, видеть, чего нам не хватает, где можно улучшиться. Это матчи, которые всегда полезно анализировать. Мы все еще здесь, смогли набрать максимум очков. С точки зрения таблицы – идеально, 6 из 6, лучше не бывает. А вот в игре есть над чем работать, есть что совершенствовать. Есть моменты, которые мы выполнили хорошо, есть чему научиться на этом сборе.

Каждая победа – это еще один шаг вперед. Чтобы квалифицироваться, придется сделать много шагов. Но каждая победа приближает нас к ЧМ. Мы рады, что обыграли прямых конкурентов. В октябре придется повторить это. Тогда сбор будет другой, но мы готовы», – прокомментировал Мбаппе.