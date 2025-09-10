9 сентября состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Австрии в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Местом проведения встречи стала арена «Билино Поле» в городе Зеница.

Первый тайм прошел без забитых мячей, поэтому все внимание болельщиков было приковано ко второй половине игры. После перерыва команды обменялись голами, однако победу удалось вырвать именно гостям. С минимальным счетом 2:1 Австрия записала в свой актив три очка.

Одним из забавных моментов стало появление главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника, который поднял настроение болельщикам. Тренер проехал по футбольному полю на велосипеде и добрался до скамейки запасных.

ВИДЕО. Тренер Австрии проехался на велосипеде по футбольному полю