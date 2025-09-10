ВИДЕО. Тренер Австрии проехался на велосипеде по футбольному полю
Ральф Рангник не захотел идти пешком к скамейке запасных
9 сентября состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Австрии в квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Местом проведения встречи стала арена «Билино Поле» в городе Зеница.
Первый тайм прошел без забитых мячей, поэтому все внимание болельщиков было приковано ко второй половине игры. После перерыва команды обменялись голами, однако победу удалось вырвать именно гостям. С минимальным счетом 2:1 Австрия записала в свой актив три очка.
Одним из забавных моментов стало появление главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника, который поднял настроение болельщикам. Тренер проехал по футбольному полю на велосипеде и добрался до скамейки запасных.
ВИДЕО. Тренер Австрии проехался на велосипеде по футбольному полю
Selektor Austrije Ralf Rangnick biciklom do klupe pic.twitter.com/Zhl91Bpydc— Zenit.ba (@zenitBA) September 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник украинцев прокомментировал результат матча квалификации ЧМ в Баку (1:1)
В Киеве нет места для Самбы Диалло