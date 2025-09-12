МИЛЕВСКИЙ: «Почему ты начал хвататься за лицо? Арбитр изменил решение»

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

На третьей минуте рефери после падения нападающего гостей Ваната назначил пенальти в ворота хозяев и наказал их защитника предупреждением. Но после просмотра видеозаписи отменил свое решение.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский разобрал этот эпизод.

«Думаю, пенальти был. Соперник положил Ванату руку на плечо и немного оттянул майку. Но зачем Ванат начал хвататься за лицо, когда упал?! Возможно, из-за этого арбитр и изменил свое решение. Если ты симулируешь, то хотя бы за лицо не хватайся», – отметил Милевский.