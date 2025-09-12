Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИЙ: «Почему ты начал хвататься за лицо? Арбитр изменил решение»
Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2025, 00:58 |
273
0

МИЛЕВСКИЙ: «Почему ты начал хвататься за лицо? Арбитр изменил решение»

Артем – о скандальном эпизоде в матче Азербайджан – Украина

12 сентября 2025, 00:58 |
273
0
МИЛЕВСКИЙ: «Почему ты начал хвататься за лицо? Арбитр изменил решение»
Instagram. Артем Милевский

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

На третьей минуте рефери после падения нападающего гостей Ваната назначил пенальти в ворота хозяев и наказал их защитника предупреждением. Но после просмотра видеозаписи отменил свое решение.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский разобрал этот эпизод.

«Думаю, пенальти был. Соперник положил Ванату руку на плечо и немного оттянул майку. Но зачем Ванат начал хвататься за лицо, когда упал?! Возможно, из-за этого арбитр и изменил свое решение. Если ты симулируешь, то хотя бы за лицо не хватайся», – отметил Милевский.

По теме:
Наставник Ноттингема: «Зинченко не имеет права играть в следующем матче»
Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки
Постекоглу в Ноттингеме: какова была его статистика в составе Тоттенгема?
судейство сборная Украины по футболу пенальти сборная Азербайджана по футболу Александр Зинченко Владислав Ванат VAR ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 11
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны
Футбол | 12 сентября 2025, 01:41 0
Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны
Известный украинский клуб проиграл апелляцию в Спортивном суде Лозанны

СК «Днепр-1» планировал получить компенсацию от бывшего тренера Игоря Йовичевича

Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11.09.2025, 11:45
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Футбол | 11.09.2025, 20:15
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11.09.2025, 07:07
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 15
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
10.09.2025, 07:15 2
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем