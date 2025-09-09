Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:25 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:30
ВИДЕО. Мбаппе отдал ассист на Баркола в матче квалификации ЧМ с Исландией

Франция вышла вперед на 62-й минуте поединка, у Килиан гол + голевая передача за игру

ВИДЕО. Мбаппе отдал ассист на Баркола в матче квалификации ЧМ с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 62-й минуте счет стал 2:1 в пользу французов. Голом отличился Брэдли Баркола, на которого ассист отдал Килиан Мбаппе.

У Мбаппе в этом поединке уже забитый мяч + голевая передача.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе отдал ассист на Баркола в матче квалификации ЧМ с Исландией

видео голов и обзор Килиан Мбаппе Брэдли Баркола ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
