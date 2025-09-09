ВИДЕО. Мбаппе отдал ассист на Баркола в матче квалификации ЧМ с Исландией
Франция вышла вперед на 62-й минуте поединка, у Килиан гол + голевая передача за игру
9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.
Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 62-й минуте счет стал 2:1 в пользу французов. Голом отличился Брэдли Баркола, на которого ассист отдал Килиан Мбаппе.
У Мбаппе в этом поединке уже забитый мяч + голевая передача.
❗️ ВИДЕО. Мбаппе отдал ассист на Баркола в матче квалификации ЧМ с Исландией
