Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил решение арбитра назначить пенальти за игру рукой защитника Александра Зинченко в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 против национальной команды Азербайджана (1:1):

«Первый пенальти я не смотрел, не комментирую. Во втором эпизоде мяч попал в руку, но Зинченко не играл этой рукой. По-моему, там вообще ничего не было. Я не знаю, что нашли, но сейчас ВАР.

Я всегда перед игрой говорю: очень осторожными нужно быть в своей штрафной площадке и больше агрессии проявлять в чужой. К сожалению, мы не придерживались этих моментов».