Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 11:26 | Обновлено 10 сентября 2025, 11:27
497
6

Главный тренер сборной Украины считает, что пенальти за игру рукой Зинченко не стоило назначать

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил решение арбитра назначить пенальти за игру рукой защитника Александра Зинченко в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 против национальной команды Азербайджана (1:1):

«Первый пенальти я не смотрел, не комментирую. Во втором эпизоде мяч попал в руку, но Зинченко не играл этой рукой. По-моему, там вообще ничего не было. Я не знаю, что нашли, но сейчас ВАР.

Я всегда перед игрой говорю: очень осторожными нужно быть в своей штрафной площадке и больше агрессии проявлять в чужой. К сожалению, мы не придерживались этих моментов».

По теме:
Боливия – Бразилия – 1:0. Билет в плей-офф. Видео гола и обзор
Новый тренер Динамо ответил, было ли пенальти на Ванате
«Никаких проблем в этом нет». Судаков прокомментировал матч с Азербайджаном
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров Александр Зинченко судейство
Дмитрий Вус Источник: ВЗбирна
Сообщить об ошибке

MaximusOne
Вболівальники поставили під сумнів роботу Реброва, з зарплатою в 1,4 млн $
Ответить
+2
Burevestnik
після відставки Шеви
короткий термін збірну очолював Олександр Петраков.
При його зарплаті у 7 (сім !!!) разів меншої
за шавовську і мать за ребровську
трохи підняв рівень гри команди.
Але УАФовці з ним обійшлись як оті свині:
відсторонили бо  "нєугодний".
Може нинішні рівень це карма...
Ответить
0
Сьогодні Завтра
Так серйожа ще й віцепрезидент УАФ у Королевського-Шевченка!
З січня 2024 року Ребров також обіймає посаду віцепрезидента УАФ, що разом з тренерською роботою може приносити йому дохід до 1,5 мільйона євро.
Ответить
0
Сьогодні Завтра
не ребров а якийсь цезар "воплоті" - і фізрук, і рефері, і дружбан королевського-шевченка. унікум!
Ответить
0
romeo_xai
Вже є петиція про звільнення цього персонажа? 
Ответить
0
vbrjkf
Ізиді, убогий !  Ти хоч гру команди бачив? Це результат твоєї діяльності, точніше бездіяльності!
Ответить
0
