Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Главный тренер сборной Украины считает, что пенальти за игру рукой Зинченко не стоило назначать
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил решение арбитра назначить пенальти за игру рукой защитника Александра Зинченко в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 против национальной команды Азербайджана (1:1):
«Первый пенальти я не смотрел, не комментирую. Во втором эпизоде мяч попал в руку, но Зинченко не играл этой рукой. По-моему, там вообще ничего не было. Я не знаю, что нашли, но сейчас ВАР.
Я всегда перед игрой говорю: очень осторожными нужно быть в своей штрафной площадке и больше агрессии проявлять в чужой. К сожалению, мы не придерживались этих моментов».
короткий термін збірну очолював Олександр Петраков.
При його зарплаті у 7 (сім !!!) разів меншої
за шавовську і мать за ребровську
трохи підняв рівень гри команди.
Але УАФовці з ним обійшлись як оті свині:
відсторонили бо "нєугодний".
Може нинішні рівень це карма...
З січня 2024 року Ребров також обіймає посаду віцепрезидента УАФ, що разом з тренерською роботою може приносити йому дохід до 1,5 мільйона євро.