  РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 20:42
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»

Сергей Станиславович – о неудаче в Баку

РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
УАФ. Сергей Ребров

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения матча тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об уровне команды Азербайджана.

«У нас всегда такие ожидания у болельщиков и мы стараемся играть на максимум. Если посмотреть на состав «Карабаха», то там достаточно игроков в обороне сборной, а они играют сейчас в Лиге чемпионов, хотя это не является оправданием», – сказал Ребров.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Карабах Агдам
Дмитрий Олейник
fifa2020
Недорозвитий клоун! 3 дня назад вони без шансів 5-0 дохлій ісландії влетіли і 10 матчів не вигравали! Пішов вон! 
Ответить
+6
ZANREGENT
Кто нибудь расскажите пожалуйста Реброву что игроки сборной Украины иоже играют в Лиге Чемпионов. Полное дно... Лучше просто уйти. Тем более что в клубах у него получалось.
Ответить
+2
AK.228
Чистый дыбил
Ответить
+1
antt
Це він від Головка із вчорашньої післяматчевої студії напевно підхопив. А до того не знали що є там гравці із ЛЧ. І що не розумів що буде грати або неграючими гравцями в своїх євроклубах або з непровідними навіть в УПЛ, чи новачками. Тому треба було хоч пояснити не як той один забити після перерви, але і втримати цей мінімальний рахунок.
Ответить
0
Moonspell
Та все він реально розуміє, за місяць нічого не виправить, тому і несе якусь пургу.
Ответить
0
BERNARDOS
Сколько он еще оправдываться будет?)
Ответить
0
Elson
пиДКарас
Ответить
0
Динамо Кива
Хоп, мусорила. Чё ты гонишь, мусорша, шнянугу не по делу?
Ответить
-1
