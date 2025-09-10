РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Сергей Станиславович – о неудаче в Баку
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
После завершения матча тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об уровне команды Азербайджана.
«У нас всегда такие ожидания у болельщиков и мы стараемся играть на максимум. Если посмотреть на состав «Карабаха», то там достаточно игроков в обороне сборной, а они играют сейчас в Лиге чемпионов, хотя это не является оправданием», – сказал Ребров.
