Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе забил Исландии и превзошел Анри по голам за сборную Франции
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:00
363
1

ВИДЕО. Мбаппе забил Исландии и превзошел Анри по голам за сборную Франции

Килиан сравнял счет против исландцев в матче квалификации ЧМ, реализовав пенальти

09 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:00
363
1
ВИДЕО. Мбаппе забил Исландии и превзошел Анри по голам за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе сделал счет 1:1, реализовав пенальти. Первым в этой игре на 21-й отличился Анри Гудьонсен.

Этот гол стал для Мбаппе 52-м за национальную команду. Он обошел Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной. Килиану понадобилось на 33 матча меньше, чем Тьерри, чтобы достичь такой отметки.

ВИДЕО. Мбаппе забил Исландии и превзошел Анри по голам за сборную Франции

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 45 мин. (пен.)

По теме:
Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
Георгий Судаков забил 4-й гол за сборную Украины. Кому он забивал?
«Только положительные эмоции». Экс-игрок сборной – об игре с Азербайджаном
видео голов и обзор Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу пенальти рекорд Тьерри Анри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волевая победа петухов. Франция, пропустив первой, переиграла Исландию
Футбол | 09 сентября 2025, 23:52 0
Волевая победа петухов. Франция, пропустив первой, переиграла Исландию
Волевая победа петухов. Франция, пропустив первой, переиграла Исландию

После пропущенного мяча Мбаппе в ответ оформил гол и голевую передачу

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 24
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09.09.2025, 08:26
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Тут звісно про голи. Але, на мою думку, Анрі був набагато креативнішим форвардом, ніж танк-Мбаппе
Ответить
0
Популярные новости
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 34
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем