ВИДЕО. Мбаппе забил Исландии и превзошел Анри по голам за сборную Франции
Килиан сравнял счет против исландцев в матче квалификации ЧМ, реализовав пенальти
9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.
Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 45-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе сделал счет 1:1, реализовав пенальти. Первым в этой игре на 21-й отличился Анри Гудьонсен.
Этот гол стал для Мбаппе 52-м за национальную команду. Он обошел Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной. Килиану понадобилось на 33 матча меньше, чем Тьерри, чтобы достичь такой отметки.
ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 45 мин. (пен.)
