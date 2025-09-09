9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Франции и Исландии.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 45-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе сделал счет 1:1, реализовав пенальти. Первым в этой игре на 21-й отличился Анри Гудьонсен.

Этот гол стал для Мбаппе 52-м за национальную команду. Он обошел Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной. Килиану понадобилось на 33 матча меньше, чем Тьерри, чтобы достичь такой отметки.

ВИДЕО. Мбаппе забил Исландии и превзошел Анри по голам за сборную Франции

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 45 мин. (пен.)