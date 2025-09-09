Капитан сборной Украины объяснил неудачу в Баку против Азербайджана

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко объяснил неудачу в этом матче.

«Потеряли два очка. Я думаю, у соперника сыграл фактор смены тренера, дополнительная мотивация. Соперник играл дома после 0:5 и хотел набрать очки.

Реакция Реброва после матча? У него всегда сдержанная реакция, по горячим следам никто не хочет говорить лишнего.

Что дальше? Для нас ничего не изменилось, нужно выходить на каждую игру, выходить и делать свою работу.

Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли, после матча мы пообщались и сделали выводы», – сказал капитан сборной.