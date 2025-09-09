Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан сборной Украины объяснил неудачу в Баку против Азербайджана
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 21:57 | Обновлено 09 сентября 2025, 22:00
Капитан сборной Украины объяснил неудачу в Баку против Азербайджана

Николай Матвиенко – о ничьей 1:1

09 сентября 2025, 21:57 | Обновлено 09 сентября 2025, 22:00
Капитан сборной Украины объяснил неудачу в Баку против Азербайджана
УАФ. Николай Матвиенко

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко объяснил неудачу в этом матче.

«Потеряли два очка. Я думаю, у соперника сыграл фактор смены тренера, дополнительная мотивация. Соперник играл дома после 0:5 и хотел набрать очки.

Реакция Реброва после матча? У него всегда сдержанная реакция, по горячим следам никто не хочет говорить лишнего.

Что дальше? Для нас ничего не изменилось, нужно выходить на каждую игру, выходить и делать свою работу.

Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли, после матча мы пообщались и сделали выводы», – сказал капитан сборной.

Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
Армения – Ирландия – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Николай Матвиенко
Дмитрий Олейник Источник: Zorya Londonsk
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
"Я думаю в суперника зіграв фактор зміни тренера", - сказав Матвієнко. А давайте теж саме зробимо. Схема робоча, як показав цей матч
Ответить
+7
Iigor6583
Запам'ятався його удар на останніх хвилинах по горобцях. І ще він не сказав, "нічого страшного, рухаємося дальше", на дно донне...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
odiniznashih
Намек на смену тренера хороший.
Надо бы нам перед матчем с Исландией попробовать поменять.
Ответить
0
vitaly
От в тому і проблема, що "у вас нічого не змінилось". А мали б половиа не отримати виклику в збірну на наступний збір, може б і почали бігати і м'яча приймати покраще старались
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
new0star
Мʼяч круглий, поле квадратне, тренер тупий 
Ответить
0
MaximusOne
Може б всі в кого немає мотивації, звільнили місце в збірній, тим в кого вона є ?
Ответить
0
avk2307
Єдине , що він чесно скзав, це "для нас нічого не змінилоося, ми будемо виходити на поле і робити своє завдання"
Тобто і далі цим складом без особливих тренерських думок будуть виходити і позоритися
Ответить
0
Bohdan Biron
https://www.tiktok.com/@ukr1936/video/7548042107273891078
Ответить
0
