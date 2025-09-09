40-летний Модрич лидирует по количеству сыгранных игр с августа 2024 года

40-летний хорватский хавбек «Милана» Лука Модрич является одним из лидеров мира по количеству официальных матчей с августа 2024 года – 78. С сегодняшним именинником сравнялся только французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола.

В топ-5 рейтинга также вошли парагвайский защитник Хуньор Алонсо («Атлетико Минейро», 77), уругвайский хавбек Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, 76) и парагвайский нападающий Анхель Ромеро («Коринтианс», 76).

Всего на профессиональном уровне Модрич провел 1035 матчей за клубы и сборную, отличившись 117 забитыми мячами и 172 результативными действиями.