  40-летний Модрич лидирует по количеству сыгранных игр с августа 2024 года
40-летний Модрич лидирует по количеству сыгранных игр с августа 2024 года

Только Баркола сравнялся по количеству официальных игр с сегодняшним именинником

40-летний Модрич лидирует по количеству сыгранных игр с августа 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

40-летний хорватский хавбек «Милана» Лука Модрич является одним из лидеров мира по количеству официальных матчей с августа 2024 года – 78. С сегодняшним именинником сравнялся только французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола.

В топ-5 рейтинга также вошли парагвайский защитник Хуньор Алонсо («Атлетико Минейро», 77), уругвайский хавбек Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, 76) и парагвайский нападающий Анхель Ромеро («Коринтианс», 76).

Всего на профессиональном уровне Модрич провел 1035 матчей за клубы и сборную, отличившись 117 забитыми мячами и 172 результативными действиями.

Лука Модрич статистика Брэдли Баркола Федерико Вальверде рекорд
