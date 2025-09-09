Чемпионат мира09 сентября 2025, 20:01 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:06
Азербайджан – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 9 сентября в Баку прошел матч квалификации ЧМ-2026
Вечером 9 сентября сборная Украины в Баку провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана
Смотрите в 21:25 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды провели встречу на стадионе Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана.
