  Азербайджан – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 20:01 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:06
343
0

Азербайджан – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 9 сентября в Баку прошел матч квалификации ЧМ-2026

УАФ. Сергей Ребров

Вечером 9 сентября сборная Украины в Баку провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана

Смотрите в 21:25 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели встречу на стадионе Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
