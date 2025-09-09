Другие новости09 сентября 2025, 18:41 |
ФОТО. Сексуальная журналистка Шахтера произвела впечатление в Киеве
Дарья Бондарь выгуляла себя на Неделе моды в Киев
09 сентября 2025, 18:41 |
Дарья Бондарь произвела фурор на Неделе моды в Киеве, выбрав эффектный total black образ.
Журналистка и жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря показала в Instagram серию фото с Ukrainian Fashion Week, где появилась вместе с Кариной Крыськив – женой полузащитника донецкого клуба Дмитрия Крыськива.
На снимках Бондарь позирует в длинном кожаном платье по фигуре, в черных очках и с сумкой Chanel.
Ее стильный лук фолловеры уже назвали одним из самых ярких этого сезона.
