  ФОТО. Сексуальная журналистка Шахтера произвела впечатление в Киеве
09 сентября 2025, 18:41
ФОТО. Сексуальная журналистка Шахтера произвела впечатление в Киеве

Дарья Бондарь выгуляла себя на Неделе моды в Киев

ФОТО. Сексуальная журналистка Шахтера произвела впечатление в Киеве
Instagram. Дарья Бондарь

Дарья Бондарь произвела фурор на Неделе моды в Киеве, выбрав эффектный total black образ.

Журналистка и жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря показала в Instagram серию фото с Ukrainian Fashion Week, где появилась вместе с Кариной Крыськив – женой полузащитника донецкого клуба Дмитрия Крыськива.

На снимках Бондарь позирует в длинном кожаном платье по фигуре, в черных очках и с сумкой Chanel.

Ее стильный лук фолловеры уже назвали одним из самых ярких этого сезона.

Источник: Instagram
