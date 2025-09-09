ФОТО. Сексуальная журналистка Шахтера произвела впечатление в Киеве

Дарья Бондарь произвела фурор на Неделе моды в Киеве, выбрав эффектный total black образ.

Журналистка и жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря показала в Instagram серию фото с Ukrainian Fashion Week, где появилась вместе с Кариной Крыськив – женой полузащитника донецкого клуба Дмитрия Крыськива.

На снимках Бондарь позирует в длинном кожаном платье по фигуре, в черных очках и с сумкой Chanel.

Ее стильный лук фолловеры уже назвали одним из самых ярких этого сезона.