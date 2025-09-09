Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Венгрия под угрозой. Роналду отличился в 4 последних матчах за сборную
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 18:35 |
137
1

Какие национальные команды стали жертвами Криштиану в прошлых поединках?

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил в каждом из последних 4 матчей за национальную команду.

9 сентября состоится игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

В последних матчах жертвами Роналду стали сборные Армении (дубль), Испании, Германии и Дании.

Интересно отметить, что после того, как Криштиану исполнилось 40 лет, он отличился 5 забитыми мячами в 5 международных поединках.

Всего за национальную сборную португальский форвард провел 222 матча, забил 140 голов и отдал 45 ассистов.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 1
