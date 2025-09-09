Венгрия под угрозой. Роналду отличился в 4 последних матчах за сборную
Какие национальные команды стали жертвами Криштиану в прошлых поединках?
Португальский нападающий Криштиану Роналду забил в каждом из последних 4 матчей за национальную команду.
9 сентября состоится игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.
В последних матчах жертвами Роналду стали сборные Армении (дубль), Испании, Германии и Дании.
Интересно отметить, что после того, как Криштиану исполнилось 40 лет, он отличился 5 забитыми мячами в 5 международных поединках.
Всего за национальную сборную португальский форвард провел 222 матча, забил 140 голов и отдал 45 ассистов.
Cristiano Ronaldo has now scored in his last FOUR Portugal games... aging like a fine wine 🍷🐐 pic.twitter.com/vIKabjXGeg— OneFootball (@OneFootball) September 6, 2025
Since turning 𝟰𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗼𝗹𝗱, Cristiano Ronaldo is averaging a goal a game for Portugal. pic.twitter.com/ujdcL4gYdo— Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) September 6, 2025
