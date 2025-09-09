Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Карпат: «Мы не хотели с ним расставаться, но были вынуждены»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 17:21 |
Тренер Карпат: «Мы не хотели с ним расставаться, но были вынуждены»

Яков Кинарейкин продолжит карьеру в Испании

Известный Украинский голкипер Богдан Шуст оценил перспективы Якова Кинарейкина в расположении испанского «Вильярреала». Специалист верит в украинского голкипера.

– Кинарейкин в чем-то выбрал путь Лунина, который в раннем возрасте оказался в Испании. Какие у него перспективы сделать успешную карьеру в Европе?

– Для Яши открылась классная опция по футболу и опыту в жизни. Через год времени в Карпатах он очень упорно работал, потому что знал, что хочет пойти дальше, играть в топовом чемпионате. Даже когда не играл, это стимулировало работать еще мощнее.

Мечта должна быть у каждого игрока, при неудачах будет их переключать. У Яши не было еще предложений, но я знаю, что он владеет английским, учил испанский. И там ему будет гораздо проще. Сколько у нас футболистов из-за языкового барьера тяжело адаптировались… Если ты не учишь язык к переходу, значит ты в себя не веришь, что можешь там играть.

Кого судьба испытывает по-разному. Кто живет одним днем ​​и думает, что слава и популярность будут всегда. Некоторые выгребают из-за проблем, которые нужно достойно проходить. Никто кроме тебя не создает сложности. Очень важно иметь рядом людей не из собственной тусовки, чтобы не углубляться в мыльный пузырь. После футбола ты оказываешься среди обычных людей и не можешь себя потом найти.

– Продажа Кинарейкина стала неожиданностью для Карпат?

– Мы не хотели расставаться с Яшей, но были вынуждены пойти навстречу из-за условий его контракта, – сказал Шуст.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
