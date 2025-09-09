Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины во второй раз сыграет на стадионе в Баку. Есть один нюанс
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 16:48 |
473
0

Сборная Украины во второй раз сыграет на стадионе в Баку. Есть один нюанс

Со времени первого поединка арена подверглась реконструкции

09 сентября 2025, 16:48 |
473
0
Сборная Украины во второй раз сыграет на стадионе в Баку. Есть один нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проведет свой второй матч на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Есть один нюанс: со времени первой игры арена подверглась реконструкции в период 2011-12 годов.

9 сентября состоится поединок 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Украины. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

Первый матч на этом стадионе для «сине-желтых» против азербайджанцев состоялся 28 февраля 2006 года (0:0).

Стадион имени Тофика Бахрамова был открыт 16 сентября 1951 года. Сейчас арена вмещает 31 090 зрителей. Кроме сборной Азербайджана, на ней также проводит свои домашние еврокубковые выступления клуб «Карабах».

По теме:
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Известно, сколько фанатов будут болеть за Украину в игре с Азербайджаном
Роналду показывает высокую результативность в последних матчах с Венгрией
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Баку Карабах Агдам
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной
Футбол | 09 сентября 2025, 13:17 8
Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной
Виктор ЛЕОНЕНКО: Будет проще, если Ребров расскажет, что творится в сборной

Бывший футболист оценил перспективы главного тренера «сине-желтой» команды

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09 сентября 2025, 07:42 3
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»

Бывший тренер – о действиях Артема в матче против Франции

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Кипр – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 09.09.2025, 17:22
Кипр – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Кипр – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 33
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем