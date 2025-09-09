Сборная Украины во второй раз сыграет на стадионе в Баку. Есть один нюанс
Со времени первого поединка арена подверглась реконструкции
Сборная Украины проведет свой второй матч на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, столице Азербайджана. Есть один нюанс: со времени первой игры арена подверглась реконструкции в период 2011-12 годов.
9 сентября состоится поединок 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Украины. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.
Первый матч на этом стадионе для «сине-желтых» против азербайджанцев состоялся 28 февраля 2006 года (0:0).
Стадион имени Тофика Бахрамова был открыт 16 сентября 1951 года. Сейчас арена вмещает 31 090 зрителей. Кроме сборной Азербайджана, на ней также проводит свои домашние еврокубковые выступления клуб «Карабах».
