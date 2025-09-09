Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперник сборной Украины в последних домашних матчах добыл только 2 победы
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 16:32 | Обновлено 09 сентября 2025, 17:02
209
0

Соперник сборной Украины в последних домашних матчах добыл только 2 победы

Азербайджан в последний раз побеждал в роли хозяев еще в июне 2024 года

09 сентября 2025, 16:32 | Обновлено 09 сентября 2025, 17:02
209
0
Соперник сборной Украины в последних домашних матчах добыл только 2 победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Азербайджана в последних 10 домашних матчах одержала только две победы.

9 сентября состоится игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Украины. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

В целом в последних 10 поединках в роли хозяев азербайджанцы одержали 3 победы (одна – на нейтральном поле) и 2 ничьи. Остальные 5 матчей завершились поражением. Разница голов за этот период составила 11:16.

Последний выигрыш соперников Украины на своем поле был 11 июня 2024 года против сборной Казахстана (3:2).

Последние 10 домашних матчей сборной Азербайджана

  • 2023: Отбор Евро-2024, Азербайджан – Швеция – 3:0
  • 2024: Товарищеский матч, Азербайджан – Монголия – 1:0
  • 2024: Товарищеский матч, Азербайджан – Болгария – 1:1
  • 2024: Товарищеский матч, Азербайджан – Казахстан – 3:2
  • 2024: Лига наций, Азербайджан – Швеция – 1:3
  • 2024: Лига наций, Азербайджан – Словакия – 1:3
  • 2024: Лига наций, Азербайджан – Эстония – 0:0
  • 2025: Товарищеский матч, Азербайджан – Гаити – 0:3
  • 2025: Товарищеский матч, Азербайджан – Беларусь – 0:2
  • 2025: Товарищеский матч, Азербайджан – Венгрия – 1:2

По теме:
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Известно, сколько фанатов будут болеть за Украину в игре с Азербайджаном
Роналду показывает высокую результативность в последних матчах с Венгрией
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Теннис | 09 сентября 2025, 13:20 11
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021

Александра в первом раунде турнире WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек

Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Дании U-18
Футбол | 09 сентября 2025, 17:39 0
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Дании U-18
Назван стартовый состав сборной Украины U-18 на матч против Дании U-18

9 сентября в 18:30 пройдет матч 2-го тура юношеского турнира в Швеции

Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем