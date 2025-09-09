Соперник сборной Украины в последних домашних матчах добыл только 2 победы
Азербайджан в последний раз побеждал в роли хозяев еще в июне 2024 года
Сборная Азербайджана в последних 10 домашних матчах одержала только две победы.
9 сентября состоится игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Украины. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.
В целом в последних 10 поединках в роли хозяев азербайджанцы одержали 3 победы (одна – на нейтральном поле) и 2 ничьи. Остальные 5 матчей завершились поражением. Разница голов за этот период составила 11:16.
Последний выигрыш соперников Украины на своем поле был 11 июня 2024 года против сборной Казахстана (3:2).
Последние 10 домашних матчей сборной Азербайджана
- 2023: Отбор Евро-2024, Азербайджан – Швеция – 3:0
- 2024: Товарищеский матч, Азербайджан – Монголия – 1:0
- 2024: Товарищеский матч, Азербайджан – Болгария – 1:1
- 2024: Товарищеский матч, Азербайджан – Казахстан – 3:2
- 2024: Лига наций, Азербайджан – Швеция – 1:3
- 2024: Лига наций, Азербайджан – Словакия – 1:3
- 2024: Лига наций, Азербайджан – Эстония – 0:0
- 2025: Товарищеский матч, Азербайджан – Гаити – 0:3
- 2025: Товарищеский матч, Азербайджан – Беларусь – 0:2
- 2025: Товарищеский матч, Азербайджан – Венгрия – 1:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра в первом раунде турнире WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек
9 сентября в 18:30 пройдет матч 2-го тура юношеского турнира в Швеции