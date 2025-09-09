Соперник сборной Украины в последних домашних матчах добыл только 2 победы

Сборная Азербайджана в последних 10 домашних матчах одержала только две победы.

9 сентября состоится игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Украины. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

В целом в последних 10 поединках в роли хозяев азербайджанцы одержали 3 победы (одна – на нейтральном поле) и 2 ничьи. Остальные 5 матчей завершились поражением. Разница голов за этот период составила 11:16.

Последний выигрыш соперников Украины на своем поле был 11 июня 2024 года против сборной Казахстана (3:2).

Последние 10 домашних матчей сборной Азербайджана