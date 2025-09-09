Чемпионат мира09 сентября 2025, 11:28 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:29
205
0
Раскрыто количество проданных билетов за день до игры Азербайджан – Украина
Аншлага на поединке, наверное, не будет
09 сентября 2025, 11:28 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:29
205
0
Во вторник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату мира-2026 между сборными Азербайджана и Украины.
Поединок пройдет на «стадион имени Тофика Бахрамова» в Баку, который вмещает 31 тысячу зрителей.
По данным источника Azerisport, менее чем за сутки до игры болельщики выкупили лишь 25% билетов – около 7 500 мест.
Обе команды уже определились с игровой формой. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2025, 11:17 25
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву
Футбол | 08 сентября 2025, 14:48 27
Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Футбол | 09.09.2025, 11:22
Футбол | 09.09.2025, 09:24
Комментарии 0
Популярные новости
09.09.2025, 07:10 4
08.09.2025, 06:15 27
08.09.2025, 10:39
Футбол
Бокс
08.09.2025, 00:32 23
08.09.2025, 22:00 1
08.09.2025, 10:33 1