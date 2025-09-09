Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Раскрыто количество проданных билетов за день до игры Азербайджан – Украина
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 11:28 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:29
205
0

Аншлага на поединке, наверное, не будет

Википедия. Стадион имени Тофика Бахрамова

Во вторник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату мира-2026 между сборными Азербайджана и Украины.

Поединок пройдет на «стадион имени Тофика Бахрамова» в Баку, который вмещает 31 тысячу зрителей.

По данным источника Azerisport, менее чем за сутки до игры болельщики выкупили лишь 25% билетов – около 7 500 мест.

Обе команды уже определились с игровой формой. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Сербия – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
КОСОВСКИЙ: «Смена тренера повлияет на игроков Азербайджана»
Венгрия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина статистика зрители фанаты
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
