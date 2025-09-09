Раскрыто количество проданных билетов за день до игры Азербайджан – Украина

Во вторник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату мира-2026 между сборными Азербайджана и Украины.

Поединок пройдет на «стадион имени Тофика Бахрамова» в Баку, который вмещает 31 тысячу зрителей.

По данным источника Azerisport, менее чем за сутки до игры болельщики выкупили лишь 25% билетов – около 7 500 мест.

Обе команды уже определились с игровой формой. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.