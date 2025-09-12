Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ЛЕОНЕНКО: «Почему он не вернулся в Динамо? Постоянно чудит»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 03:07
Экс-игрок киевлян – о переходе Бущана в «Полесье»

УАФ. Виктор Леоненко

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

На смену клуба голкипера сборной Украины отреагировал бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко.

«Я рад, что Бущан вернулся в УПЛ, но нах*ен тогда вообще ехать нужно было? Думаю, Бущану переход в Полесье пойдет только на плюс, тем более Житомир недалеко от Киева – всего 130 км. Он точно будет играть в основном составе.

У меня только один вопрос: почему Бущан не вернулся в Динамо? Нещерет постоянно чудит в воротах, в Динамо нельзя допускать таких ошибок», – сказал Бущан.

Дмитрий Олейник Источник: BLIK
